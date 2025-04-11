健康解碼｜新冠病毒春夏活躍 引發中風心臟病風險恐高2倍

心臟科專科醫生謝德新表示：「感染新冠病毒可導致血液中促炎性細胞因子水平上升，促使免疫系統變得異常活躍，因而引發『免疫風暴』，即一種過度的免疫反應。」他解釋，若肺部感染此病毒後，無法有效進行「氣體交換」，心臟有機會因氧氣不足而受損，其中，心臟病患者受影響程度更大。

今年3月，新冠在本港社區的活躍程度上升，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診的比率，均於三周內持續由低位回升。

流感季節過後，小心新冠肺炎來襲！新冠公共健康關注組成員、心臟科專科醫生謝德新指出，有研究發現，感染新冠後心臟病發及中風風險可高逾2倍，影響不容忽視。在春夏季新冠病毒會轉趨活躍，心血管病患者等高危一族更要特別留意。

增加中風心臟病發及死亡率

謝醫生表示，新冠患者或會出現心臟衰竭、血氧含量低、血栓、心肌梗塞、肺積水等症狀。他引述美國心臟協會一項研究指出，比起未曾感染過新冠病毒的人士，曾感染新冠病毒的人士在確診3年後，罹患心臟病、中風或死亡的風險高2倍以上。

研究續指，與患有心血管疾病但未曾感染過新冠病毒的患者相比，因新冠感染而住院的非心血管或糖尿病患人士，心臟病發、中風和死亡的風險高21%。

此外，有數據指，糖尿病患者感染新冠後，住院風險比常人高3倍；感染新冠病毒的住院糖尿病患者，其死亡風險亦比常人高2至3倍。