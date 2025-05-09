健康解碼｜新冠病毒疫情反覆 專家籲高危人士接種疫苗加強劑 提防重症及住院治療風險

新冠疫情仍然持續，本港過去幾個月的新冠病毒整體活躍程度明顯上升，引起外界關注。隨著天氣轉變，多種呼吸道病毒變得活躍，專家呼籲高危人士包括長者及長期病患者等，應及早注射新冠疫苗加強劑，以減低一旦「中招」後，惡化成重症病情及需要住院治療的風險。
新冠病毒傳播上升惹關注
根據衞生防護中心數據顯示，過去幾個月新冠病毒的整體活躍程度有持續上升情況。截至4月19日的一周（由4月13日開始計算），監測數據顯示，新冠病毒的整體活躍程度維持在高水平，每周化驗所檢測到的陽性樣本數目為過往6個月來的新高。因感染新冠病毒而求醫的人數都比之前增加，在上述提及的一周，私家醫生診所每千名求診病人，便有25.6人感染新冠病毒，普通科門診每千名病人則有18.7人因染上新冠病毒而求醫，反映社區有不少人中招。同期，有16人因受到有關感染而病情嚴重或死亡。防護中心預計在未來數星期，新冠病毒在本港的活躍程度將繼續上升，情況令人關注。
中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，直至目前為止，新冠病毒在全球各地仍屬於廣泛傳播疾病，公眾不容忽視。特別是長期病患者如糖尿病、心臟病或癌症患者等，受感染後惡化成重症、需要住院治療的機會較高，甚至增加死亡風險，故這些高危人士為保障健康，值得接種疫苗加強劑。
盡早接種加強劑 減低重症死亡風險
黃教授指出：「很多人仍有誤解，將COVID 19（新冠病毒）當為傷風感冒，而忽略了其嚴重性，其實它仍會導致很嚴重的併發症。」研究顯示，長者及長期病患者接種新冠疫苗加強劑，可將染病後轉為重症的風險降低約7至9成。除了減輕病情嚴重程度，接種疫苗亦能減低5成「長新冠」後遺症，例如容易疲倦、失眠等令人困擾的問題。
本港現時已引入新一輪的新冠疫苗加強劑，即JN.1譜系疫苗。高風險人士無論過往曾接種多少疫苗，如接種上一劑疫苗或感染新冠病毒至少6個月後，建議接種一劑JN.1譜系疫苗作保護。高風險人士即50歲或以上包括居於院舍的長者、18至49歲有長期病患的成人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員。6個月或以上從未接種新冠疫苗的人士，亦可免費接種JN.1譜系疫苗作為初次劑次，5歲以上只需接種一劑。
市民可登入「衞生防護中心 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站，了解更多接種詳情，並可於此網站預約到私家診所新冠疫苗接種站、兒童社區疫苗接種中心，或指定的普通科門診診所、長者健康中心等地方接種疫苗。
除了新冠病毒，同時亦有其他呼吸道病毒傳播，例如流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）、腺病毒及鼻病毒等。萬一雙重感染，即同時感染了新冠病毒及其他病毒，都會增加變成重症個案的風險。黃教授補充，在傳播病爆發期間，市民除了注射疫苗，勤洗手、佩帶口罩，減少逗留空氣流通差、多擠迫的地方，都是預防感染病菌的措施。