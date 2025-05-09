健康解碼｜新冠病毒疫情反覆 專家籲高危人士接種疫苗加強劑 提防重症及住院治療風險

新冠疫情仍然持續，本港過去幾個月的新冠病毒整體活躍程度明顯上升，引起外界關注。隨著天氣轉變，多種呼吸道病毒變得活躍，專家呼籲高危人士包括長者及長期病患者等，應及早注射新冠疫苗加強劑，以減低一旦「中招」後，惡化成重症病情及需要住院治療的風險。

新冠病毒傳播上升惹關注

根據衞生防護中心數據顯示，過去幾個月新冠病毒的整體活躍程度有持續上升情況。截至4月19日的一周（由4月13日開始計算），監測數據顯示，新冠病毒的整體活躍程度維持在高水平，每周化驗所檢測到的陽性樣本數目為過往6個月來的新高。因感染新冠病毒而求醫的人數都比之前增加，在上述提及的一周，私家醫生診所每千名求診病人，便有25.6人感染新冠病毒，普通科門診每千名病人則有18.7人因染上新冠病毒而求醫，反映社區有不少人中招。同期，有16人因受到有關感染而病情嚴重或死亡。防護中心預計在未來數星期，新冠病毒在本港的活躍程度將繼續上升，情況令人關注。