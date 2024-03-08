健康解碼｜新冠肺炎 病毒株多變 高危群組早接種加強劑 減重症風險

新冠肺炎病毒株會隨時間演變，過去幾年接種的新冠疫苗未必能對最新流行的病毒株提供足夠保護，有見及此，政府去年尾開始陸續為市民安排接種新一代XBB疫苗，有醫生建議包括長者在內的高危群組盡早接種，即使曾經接受不同技術平台或品牌的疫苗，也可選擇「溝針」增強保護性，藉此減低重症及入院風險。 香港現時提供的新冠疫苗分別為滅活疫苗及信使核糖核酸（mRNA）疫苗，然而新冠肺炎的病毒種多變，根據衛生防護中心從污水樣本中檢測出變異病毒株的比例，現時本港流行的病毒株已由XBB病毒株變成JN.1病毒株，因應這種情況，市民或疑問如今接種疫苗是否能有效提供保護。

XBB疫苗增抗體水平 呼吸系統科專科許建名醫生指出，最初的新冠疫苗主要針對新冠原始病毒株研發，如今安排接種的新一代XBB疫苗為單價疫苗，正是針對病毒株的變異而改變，提高市民對XBB以至是最新流行的JN.1變異株的保護能力。他引述研究指其中一種XBB疫苗能增加16.7倍體內對XBB病毒株的中和抗體水平，感染相關病毒的風險亦會減低︰「最主要是較少出現嚴重併發症，就算受到感染，重症、入院及死亡風險也會降低。」 然而，有市民或認為過去幾年已至少接種兩針，是否有必要注射加強劑呢？按照衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，任何人士距離接種上一劑新冠疫苗，以及感染新冠肺炎已超過六個月，應接種一針加強劑。許醫生對此表示︰「人體的新冠抗體數量及質素會隨時間下降，保護作用亦會因此減低，如果最後一針是在半年以前接種，或是半年之前曾受感染，是時候要考慮接種。」

高風險人士宜早接種 至於哪些人士應該及早接受注射，許醫生認為，高風險群組包括長者、患有慢性疾病包括高血壓、糖尿病、肥胖等及免疫力低下人士，均應接種XBB疫苗，有助減低重症及入院風險。而市民亦應根據身體狀況及病毒株流行情況，選擇適合自己的新冠疫苗。 而政府自去年十二月起已陸續安排市民注射XBB新冠疫苗，對於接種了第一代新冠疫苗的市民來說又是否適合接種呢？有外國研究就指，過去三年接種mRNA疫苗後再轉用不同品牌的mRNA疫苗，接種者的抗體水平會增加，並有更高的中和抗體反應。另有研究亦指，首兩針接種滅活疫苗，第三針打mRNA疫苗，抗體水平同樣大幅提升。

許醫生補充，接種不同品牌或技術平台的新冠疫苗能減少重症個案，這種「轉針」安排也屬安全，不會產生任何新的副作用，一般包括注射部位疼痛、腫脹、肌肉及關節痛等，與以往接種過的新冠疫苗相若。