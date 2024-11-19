健康解碼｜新型標靶藥減復發風險 乳癌患者新希望

如果不幸患上乳癌，即使已接受手術切除腫瘤，也不要忽略復發風險。有醫生指出，最常見的荷爾蒙受體陽性HER2陰性型乳癌，手術後首兩至三年的復發率較高，建議高危患者術後服用新口服標靶藥CDK4/6抑制劑，連同荷爾蒙治療，可減低高達三成之復發風險。
早期乳癌 無聲無色復發
荷爾蒙受體陽性HER2陰性型是最常見的乳癌種類，佔整體個案七成多。四十多歲的張太（化名）育有兩名子女，最初發現乳房有硬塊，求診下證實患上了荷爾蒙受體陽性HER2陰性型腫瘤。她的腫瘤大概兩公分並擴散至淋巴，需要切除乳房腫瘤及淋巴。由於她有十多顆淋巴結都有腫瘤屬於高危復發風險，最終除了接受荷爾蒙治療外，醫生還建議加上兩年的口服標靶藥。完成手術至今快五年，沒有腫瘤復發跡象。
內科腫瘤科專科趙頴欣醫生表示，治療乳癌的方法包括手術及藥物治療，如果患者的腫瘤較大，可能要先接受藥物治療，將腫瘤縮小後才做手術。而所有荷爾蒙受體陽性患者做完腫瘤切除手術後，都需要接受藥物輔助治療，減低復發機會︰「這類乳癌術後首兩至三年的復發率比較高，但部分病人在痊癒後三年五年，甚至十年後才復發。所以即使是早期乳癌，預防復發都非常重要。」
復發風險高 新型藥物作預防
針對荷爾蒙受體陽性HER2陰性型的個案藥物輔助治療有幾種，包括電療、化療、荷爾蒙治療及新型口服標靶藥物CDK4/6抑制劑。趙醫生指出，基本的輔助治療方法是服用口服荷爾蒙治療五至十年， 將患者體內的荷爾蒙分泌活躍程度減低；近年研究指出，對於高風險的患者，例如淋巴結腫瘤有四顆或以上、或者腫瘤比較活躍、尺寸比較大的話，新療法是初時同時服用CDK4/6抑制劑，能影響腫瘤的生長週期，加強荷爾蒙治療的效果，抑制劑的療程只需兩年，可減低三成復發機會，保護作用在多年後仍然有效。」
CDK4/6抑制劑有機會影響骨髓及肝功能，部分患者會肚瀉或影響胃口，但大部份副作用都能透過調整藥物份量處理。趙醫生提醒，患者服藥期間要定時覆診，讓醫生了解藥物對患者引起的副作用，以及藥物是否適合患者服用。另外，患者亦要抽血檢查癌指數，定期接受影像檢查及檢查乳房。