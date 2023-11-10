健康解碼｜新型生物製劑 提升治療銀屑病療效

銀屑病是自身免疫系統自我攻擊，令患者的皮膚出現斑塊及皮屑。銀屑病的病發位置不定，如果出現在指甲、手掌、腳掌或頭部的銀屑病，一般都較難醫治，有皮膚科專科醫生指，較新型的生物製劑應對相關問題療效較顯著。 社交工作受外觀影響 銀屑病是一種免疫系統疾病，沒有傳染性，分為斑塊型，膿皰型、屈側型、雨滴狀及最嚴重的紅皮症，當中最常見的是斑塊型銀屑病。皮膚科專科劉顏銘醫生表示：「通常有一些很厚的斑塊，伴隨著一些白色的皮屑，影響的範圍對稱，例如在頭部、兩邊耳朵、手肘、膝蓋和背部，指甲都可受影響。」由於病徵明顯，患者的社交及工作或多或少都會受到影響。如果生長在頭皮上，可能會很痕癢，有些人頭皮多得像落雪一樣，因此很怕穿深色衣服；指甲亦一樣，病人因害怕其他人誤會自己有灰甲或其他疾病，有時不敢把手拿出來。

這些患者的指甲有機會出現離甲、厚甲或變黃的情況，又或變白、變灰，或呈白色的凹陷點，嚴重起來甚至會變形，不只外人容易與灰甲混淆，就連患者自己也會把兩者混淆。 錯把銀屑病當灰甲 劉醫生曾聽說有患者一直以為自己患有灰甲，用了很多治療灰甲的藥水都未見改善︰「直到醫生檢查，發現患者的頭皮、耳孔、肚臍及腋下等位置都受銀屑病影響，但他自己發現不到。由於外用藥物未見成效，患者接受了生物製劑治療，情況逐步好轉。不過生長在指甲內的銀屑病，需要較長時間約9個月才能好轉，是由於要等待新指甲長出來。」

那要如何分辨指甲問題是否由銀屑病所致？劉醫生指，銀屑病指甲通常會有白色的凹陷點，但不是很顯眼，需細心檢查才看得到；指甲亦有機會變白或黃，「典型的情況就是有一些黃色看起來好像有一滴油在指甲下面，亦可能有厚甲或離甲的情況，要靠醫生臨床診斷。」值得留意的是，灰甲通常較多出現在腳趾甲，而銀屑病指甲則較多出現在手指甲。 多種治療方案 生物製劑療效較高 治療銀屑病，醫生會根據銀屑病的嚴重程度去決定治療方法，如果病情輕微，通常可用外用藥物，例如外用類固醇、維他命D洐生物或焦油藥膏治療；如果屬中度至嚴重，通常需要接受全身的治療，例如紫外光燈療法、口服免疫抑制劑及生物製劑。頭皮及指甲屬於一些較難治療的部位：「由於頭皮上有毛髮，外用藥膏難以直達受影響的頭皮，而且藥膏會黏住頭髮，影響患者外觀，病人未必接受；而指甲也較難吸收外用藥物。」

治療銀屑病的生物製劑包括抗腫瘤壞死因子，抗白細胞介素12/23、抗白細胞介素17和抗白細胞介素23，較新型的生物製劑對一些難治療的部位，效果比舊式生物製劑成效更顯著及持久。而就方便性而言，由舊式的每一兩個星期注射一次，現時或可以每3個月注射一次。最後劉醫生提醒，由於銀屑病的治療有多種不同方案，當中又各有不同成效、副作用與風險，因此患者在選擇治療方案前，應與自己的主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。