健康解碼｜新型薄血藥 備「逆轉針劑」 提升藥物安全性

香港大約有百分之一人口患上俗稱「房顫」的心房顫動。此症最可怕之處，是可誘發中風，並增加心臟衰竭的風險。一旦確診，病人通常都需要按醫生指示，服用薄血藥以預防中風。但部分患者擔心用藥後增加出血風險，亦可能因服藥後需定期驗血，感到麻煩而自行減藥甚至停藥。現時一些新型薄血藥在藥效上作出改良，並備有「逆轉針劑」，化解突然大量出血的危險，用藥安全性增加，有助提升病人對治療的依從性。 人類心房就如一個天然起博器，心房每跳動一下，心室便會隨之跳動。如果心房發出的訊號不齊整，無法到達心室，心跳就會變得時快時慢及紊亂，跳動次數因人而異，惟共通點是跳動不規則。

房顫患者 血塊恐堵塞腦血管 心臟科專科醫生黃志遠指出，這種稱為心房顫動的現象，一般會導致心跳過快，心臟有可能因此供血不足而導致心絞痛。如果跳得太慢，就有機會引起頭暈及休克等症狀。他說，房顫最危險之處，是會令血流減慢，促使血塊形成，一旦堵塞腦部血管，可在短時間內引起中風，使患者喪失活動能力。 黃醫生指，曾有不少個案的病人在中風入院後，始發現原來自己患有房顫。他提醒一旦發現身體狀況異常，便應接受身體檢查，包括血壓、膽固醇及血糖水平，並可接受心電圖測試，以評估是否患上房顫。一旦確診，便要積極投入治療，以預防併發症出現。

「治療房顫的目的是預防中風，當中包括服用薄血藥，但並非所有患者都需要使用，我們會透過CHA2DS2-VASc分數去評估患者的中風風險，男性如達1分或女性如達2分或以上，便會建議患者用藥。」黃醫生說。 新型薄血藥 逆轉針劑應付突發出血狀況 「華法林」是其中一種沿用多年的傳統薄血藥。黃醫生指這種藥物雖有療效，但患者需要定期驗血以調整劑量，而且它會與含維他命K的食物，以及部分藥物「相沖」，或因此影響治療效果。至於近年有些新型薄血藥，服用劑量相對穩定，而且毋須定期驗血，有助維持患者治療依從性。不過，本身有某些嚴重心瓣疾病或裝有人工心瓣的房顫患者就未必適合使用新型薄血藥，屆時可因應自身病情去採取其他治療方案。

有時，房顫患者或擔心服用薄血藥會增加出血風險，尤其當遇到意外，更怕流血不止。黃醫生表示，部分新型薄血藥備有「逆轉針劑」，意思是能在短時間內停止薄血藥的藥效，迅速處理出血狀況，有助應對突發出血情況。 正如剛才提到，許多年長人士並不知道患上了房顫，黃醫生建議他們考慮使用現今流行的智能手錶或監測儀，部分能探測心跳偶發生顫動，有助在病發前洞察病情。此外，日常生活中要避免一些誘發房顫的風險因素，例如熬夜、過度疲倦及過量攝取酒精或咖啡因等，只要接受適當治療，就能將影響減低。

備注：黃志遠醫生提醒，治療心房顫動有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。