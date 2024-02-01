健康解碼｜晚期子宮內膜癌致腹脹消瘦 及早求醫採免疫治療 成效佳

70多歲的吳婆婆（化名）因腹部異常脹大、消瘦，後經子女發現方知停經多年的她原來陰道已持續有異常出血達數年之久，惟因諱疾忌醫而一直未有向家人透露。有專科醫生提醒，子宮內膜癌常見於年長婦女，若發現停經後有異常分泌或出血，謹記及早求醫。即使病情踏入晚期，亦不用灰心，近年仍有成效理想的免疫治療可以妥善控制病情。 臨床腫瘤科專科蔡浩強醫生表示，常見的婦科癌症包括子宮內膜癌、卵巢癌及子宮頸癌，當中以子宮內膜癌的發病率最高，近廿年的趨勢亦反映其個案持續增長，女士們應提高警覺。不過，這些婦科癌症的症狀部份頗為相似，早期病徵均不算明顯，不過共同常見的症狀主要是陰道有異常出血或分泌、停經後的婦女陰道出血、性交疼痛等。其中子宮內膜癌的症狀較常表現為陰道異常出血，包括停經前經期長而頻密、經血多或經期之間出血；停經後出血，或停經後陰道出現異常分泌。

晚期症狀不再局限於陰道 因此，蔡醫生解釋吳婆婆停經後持續數年有出血其實是身體一直發出的「警號」，可惜婆婆未有把握時機及早求醫，直至出現腹脹、消瘦這些症狀，已經是腫瘤擴散至其他器官、病情踏入晚期的徵兆。其他晚期症狀包括性交及小便時骨盆腔疼痛、大便習慣異常、下腹有硬塊、陰道排出膿血等。 晚期子宮內膜癌代表癌細胞已出現遠端擴散，除了子宮，腫瘤或已擴散至膀胱、直腸、肝、肺、骨或腦等。針對此類患者，蔡醫生指，由於與早期患者的腫瘤單單位於子宮或子宮內膜的情況完全不同，故一般難以手術處理，需採取全身性治療，以控制病情為目標。

為晚期患者安排基因檢測 評估免疫治療可行性 由於近年醫學界發現，約有三成子宮內膜癌患者的腫瘤具有MMR基因缺失（dMMR）或微衛星不穩定性高（MSI-H）的生物標記，且就此生物標記發展出針對性的抗PD-1或抗PD-L1免疫治療，成效比傳統只能化療的安排理想，研究發現患者在接受化療後再使用單一免疫治療的整體反應率達45.5%，因此現時多會為晚期患者安排基因檢測，以評估是否適用免疫治療，希望提升整體治療成效。 免疫治療一般需要每三星期用藥一次，待病情穩定後，最新的免疫治療可在維持同樣療效及安全性的情況下，延長至每六星期一次。不少患者憂慮副作用的問題，相比化療而言，免疫治療的副作用一般較溫和及容易為患者所接受，醫生亦較易處理，較常見的副作用為疲勞、噁心、腹瀉、貧血、便秘等。只要患者保持與主診醫生良好的溝通，便不用過於擔心。當然，治療的成效及副作用因人而異，如有任何疑問，應向主診醫生查詢。

蔡醫生最後提醒女士們，應定期進行婦科檢查，包括子宮頸及子宮內膜的檢查，一旦發現經期異常、停經後出血等，切勿如吳婆婆般忽視身體發出的求救信號，盡快求醫找出背後原因，及早治療永遠是最理想的治療。