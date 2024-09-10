健康解碼｜服用他汀類膽固醇藥 助糖尿病患者降心腦血管病風險

糖尿病患者除了密切監測血糖指數，亦千萬不要忽略膽固醇水平。臨床上約六至八成二型糖尿病患者同時出現高膽固醇問題，兩者各自均可誘發中風及心臟病等併發症，如果兩者「夾擊」，併發症風險將更高。有專科醫生提醒，糖尿病患者如果能降低膽固醇水平，心腦血管病的風險亦會同樣減低，而且下降幅度不少，建議患者應積極通過藥物及改善生活習慣保護自己。 高血糖遇上高膽固醇 增心腦疾病風險 內分泌及糖尿科專科張偉成醫生直言，糖尿病可破壞大血管，引致中風及心臟病等，而高膽固醇亦與大血管病變有關：「糖尿病會增加患者中風及患上心臟病的機會達2至4倍，如果再加上高膽固醇問題，患病風險將再提升一倍，而且膽固醇水平愈高，風險就愈大。」

膽固醇包括「好」膽固醇（高密度脂蛋白）、「壞」膽固醇（低密度脂蛋白）和三酸甘油脂等。張醫生解釋，由於不少糖尿病患者本身也有代謝綜合症問題，因此亦有膽固醇過高的傾向，臨床上大概有60%至80%的二型糖尿病患者有高膽固醇問題，有必要提高警覺。 每降1度壞膽固醇 減21%風險 「根據美國糖尿病協會（ADA）的指引，40至75歲的二型糖尿病患者的膽固醇水平，建議『壞』膽固醇應維持在1.8 mmol/L以下、『好』膽固醇男性應高於1.0 mmol/L、而女士則高於1.3 mmol/L，至於三酸甘油脂則應低於1.7 mmol/L。」張醫生說。

張醫生續指，由於不少糖尿病患者的膽固醇水平遠高於標準，因此必須有意識地加以控制，「研究顯示，如果糖尿病患者能夠處理好高膽固醇問題，只要每降低1mmol/L的『壞』膽固醇，就可以同時減低21%心血管病風險。研究亦同時發現，此效果與治療前原先的膽固醇水平無關，意即膽固醇水平本為『合格』的患者，透過減低『壞』膽固醇水平，亦能得到同樣比例的好處。」 他汀類藥物助控血脂 然而控制血脂，卻沒有想像中輕易，不少人以為降血脂，都會想到從日常生活入手，包括改善飲食習慣、控制體重等，只可惜效果或許並不足夠。張醫生解釋：「以往曾有大型研究，發現即使採用極少紅肉、少油、多纖維的地中海飲食法，大概只能減去10%的膽固醇；控制體重方面，亦有研究指出，大概每減輕10%的體重，才能降低20%的膽固醇。問題卻是很多糖尿病患者，膽固醇需要減少約50%才達標準。」

有見及此，張醫生表示藥物的幫助便顯得非常重要：「相比之下，他汀類藥物是降低膽固醇的有效方法。中強度的他汀類藥物可以降低30%至40%的『壞』膽固醇，而高強度的更可減少50%，因此不管糖尿病患者的病情如何，一般建議應服用中強度的他汀類藥物，保障心臟血管。」不過，張醫生最後亦提醒，治療任何疾病都有不同方案，各有其成效及副作用，患者病情亦有差異，如有任何疑問，應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

內分泌及糖尿科專科張偉成醫生