健康解碼｜沉默殺手心臟衰竭 新型藥物 助穩控病情

心臟衰竭是指心臟的泵血功能受損，此症的初期病徵包括氣喘、疲倦等，這些徵狀常被患者誤以為是尋常都市病所致而被忽略，最終令治療受耽誤。有心臟科專科醫生指出，心臟衰竭可危及性命，若有懷疑應盡快求醫，更建議患者應積極配合治療，有效控制病情，重回正常生活。 病情影響日常生活更可致命 心臟科專科醫生張志揚表示，氣喘是心臟衰竭的常見病徵之一，當病情嚴重時，患者不單在活動時感到氣喘，連在靜止時亦可出現呼吸困難等情況。此外，患者亦會感到疲倦乏力及精神不振。並可引發腳部水腫，造成不適及影響步行，增加皮膚損傷風險；當心臟衰竭病情惡化時，更可導致肺部積水，令患者平躺時亦出現呼吸不順，影響睡眠。心臟衰竭若持續未獲妥善治療，更可引致生命危險。

針對病因作個人化治療 心臟衰竭的成因，包括心臟結構出現問題（如患冠心病致心臟供血不足），造成心臟肌肉缺血，令泵血功能下降；而類風濕性心臟病，由於患者的心瓣閉合不全，影響心臟泵血功能；當心包出現硬化、積水，亦會阻礙心臟的正常收縮及放鬆，引致心臟衰竭。此外，心臟跳動障礙等，亦有機會誘發心臟衰竭問題。 心臟衰竭的治療，主要分為藥物治療及手術治療，醫生並會按照患者的病因及病情，作出針對性的治療方案。「一般情況下，醫生會先採用藥物治療，控制患者的病徵，改善氣喘、水腫等問題，並減低患者的心臟負荷。當患者病情穩定後，醫生會再按病情需要，為患者進行手術治療，如植入心臟起搏器，以協調心臟跳動，改善泵血功能；而患有冠心病的患者，醫生可能需要為患者進行『通波仔』手術等。」張醫生說。

新型藥物利尿控糖 助減心臟衰竭惡化程度 在藥物治療上，醫生會組合多種不同種類的藥物，包括利尿劑、ACE/ARB抑制劑、β受體阻滯劑、抗鹽皮質激素（MRA），以穩定患者病情。「近年有新型藥物SGLT2抑制劑，具有利尿及控制血糖的作用，更有研究證實其治療心衰竭的功效，有助減慢病情的惡化速度。」張醫生補充。 此外，患者積極配合治療對控制病情亦非常重要，包括按照醫囑定時服藥、限制喝水量避免加劇心臟負荷、遵循低鈉飲食以預防水腫。張醫生亦建議，病情穩定的患者，更應建立恆常運動的良好習慣，並應以循序漸進為原則，讓心臟適應後逐步加強運動量，有助強化心臟功能。

60歲的陳先生（化名），患有高血壓及糖尿病，近來在活動時出現氣喘，更影響睡眠，其後到醫院診治，並確診患有嚴重的冠心病及心臟衰竭，心臟功能只剩下一半。經醫生評估後，認為陳先生因受糖尿病的病情影響，令他感受不到心絞痛的冠心病常見病徵，最終耽誤病情。在治療上，醫生處方不同種類的藥物及SGLT2抑制劑。一星期後，陳先生病情受控及出院，氣喘的情況亦有明顯改善；而陳先生的病情進一步穩定後，即可接受手術治療。 張志揚醫生提醒，心臟衰竭的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

心臟科專科張志揚醫生