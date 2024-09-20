健康解碼｜渾身肌肉竟患慢阻肺病 高危人士勿輕視症狀 及早篩檢

長年健身、肌肉滿滿的48歲「大隻仔」，半年內體重暴跌2、30公斤，擔憂患癌的他多處求醫仍未能找出病因，結果發現患上慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），肺功能更只餘三成，幕後元兇正是長期吸煙。專科醫生指，慢阻肺病可產生其他共病，有時或會混淆診斷方向，但如屬高危人士，就應提高警覺，盡早進行篩檢。 吸煙非唯一致病元兇 呼吸系統科專科盧浩然醫生表示，吸煙是誘發慢阻肺病的主要原因，本港約每2至4名吸煙人士中，就有1人患上慢阻肺病。不過，吸煙並非唯一因素促使慢阻肺病的出現，其他如空氣污染、患者的先天結構、年紀累積的環境傷害等均是原因之一。盧醫生表示，國際對於慢阻肺病發出的新定義亦剔走「發炎」及「有害粒子」的字眼，只要患者出現慢性症狀，如咳嗽、氣促或做運動時能力下降，並有肺部氣管及肺氣泡的病變，出現慢性阻塞性的肺功能障礙，便可確診為慢阻肺病。

慢阻肺病也有「前期」 話雖如此，本港慢阻肺病患者仍有七成與吸煙相關，故仍屬高危一族，如職業上經常需要接觸化學物質如殺蟲水、大量塵埃、粉塵等，以及父母均為慢阻肺病患者，同屬高危人士。盧醫生提醒，此類人士在未出現以下症狀或症狀輕微時，已值得接受肺功能測試的篩檢，評估肺功能是否正常。「有如糖尿病前期，慢阻肺病也有『Pre-COPD』階段，此類人士的肺功能測試未必出現達到診斷指標的肺部阻塞問題，但肺功能已有下跌跡象，應盡早求醫，阻止肺功能繼續下跌。」當然，若咳嗽逾三星期、氣喘問題較同齡人士嚴重，亦應盡早求醫。

常見症狀﹕ 咳嗽，但不一定有痰

氣喘

運動時，甚至日常活動如走路、吃飯、洗澡等，容易「無氣」 診斷上除了肺功能測試，亦會安排X光檢查及低劑量電腦掃描，評估有否其他共病，「慢阻肺病常見的共病有胃酸倒流、冠心病、糖尿病、肺纖維化、骨質疏鬆、肺癌等，均與吸煙及發炎有關；哮喘患者亦較易患上慢阻肺病，但容易為人所忽略。」盧醫生解釋。 急性發作可致命 目標妥善用藥防發作 確診後常用藥物多為吸入式藥物，主要有兩大類氣管舒張劑（LABA & LAMA），以及吸入式類固醇，醫生會按情況為患者安排不同組合，較新型的組合為（ICS-LABA-LAMA）三合一治療，研究發現針對嚴重患者的成效較理想；需要時亦會加入口服藥，加強控制病情，盡可能減低急性發作的機會。「每次急性發作均可致命，即使順利度過，肺功能也會大幅下跌，危及患者生活質素及性命。」

預防急性發作因而成為治療的主要目標，故須確保患者妥善用藥，吸入器的選擇就十分重要。現有三類吸入器，包括定量吸入器、乾粉吸入器及輕霧式吸入器，各有其特點及好處，以輕霧式吸入器為例，患者吸入力度不需太大，藥霧釋出較慢，對雙手及肺部的協調技巧不需太高，惟患者需好好學習操作技巧。醫生會在評估患者病情及協調能力後，選擇適合的吸入器及藥物成份，務求患者能有效用藥。當然，患者用藥的同時亦要戒煙、多做運動、接種疫苗、定時覆診，全面配合治療，才能妥善控制病情。