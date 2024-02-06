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健康解碼
2024-02-06 07:30:00
日報

健康解碼｜濕疹痕癢難耐 抓損皮膚可致感染 新型靶向治療 快速中斷發炎訊號

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健康解碼｜濕疹痕癢難耐 抓損皮膚可致感染 新型靶向治療 快速中斷發炎訊號

健康解碼｜濕疹痕癢難耐 抓損皮膚可致感染 新型靶向治療 快速中斷發炎訊號

皮膚痕癢如被火燒、被針的感覺，相信不少濕疹患者都曾經歷，有時痕癢難耐，用力抓損皮膚，更可導致發炎、流膿兼感染細菌！針對這些極端痕癢的濕疹個案，現時有具針對性的靶向治療方法，透過口服藥物紓緩濕疹徵狀，達至止痕止癢的目標，而且起效時間較快，生活節奏急促港人可說非常合適

22歲的法律系學生Zoie（化名）雖然讀書成績優異，但是經常表現得自信低落，原因是她這幾年飽受濕疹困擾。除了皮膚紅腫，最煎熬她的是皮膚痕癢的感覺，不止使她無法集中精神溫習，更痕得抓傷了皮膚，以致感染了金黃葡萄球菌，皮膚含膿出水，傷口甚至產生異味。她只期望，病情能夠盡快得到改善，不用再受痕癢折磨。

為甚麼濕疹會令皮膚如此痕癢呢？皮膚科專科醫生陳俊彥指出，這種又稱為「異位性皮膚炎」的疾病，源於致敏源或免疫反應對皮膚的傷害，當免疫細胞過度活躍，便會分泌出發炎因子刺激皮膚內神經線末端，並會發出訊號至中樞神經，使人有痕癢的感覺。

Zoie就形容，痕癢的感覺就如被火燒、被針刺，無法忍受之下常失控用力抓癢。陳醫生，過度抓癢不止令皮膚受損，甚至可能引起後遺症︰「如果抓傷真皮層，有機會令皮膚結疤，並使汗腺、毛囊及油脂腺遭到破壞；假如疤痕生長在關節位置，更會損害活動能力。有些患者或因此可能受到細菌、病毒或真菌感染，嚴重時可引起敗血症及休克。」

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然而，中至嚴重程度濕疹患者面對「治療難」問題，陳醫生認為如果使用過第一線藥物例如類固醇藥膏、非類固醇藥膏及有止痕作用的口服抗組織胺，依然無法改善病情，可考慮接受光學治療，目的是減低導致免疫系統失調的T淋巴細胞的活躍程度，或按自身病情使用抑制免疫系統藥物。

隨著藥物技術進步，陳醫生指現時有靶向性治療，療效較為顯著，副作用亦較少。其中一種是注射形式的生物製劑，它能中和發炎因子「白細胞介素」；另外一種則是口服藥物JAK抑制劑，它屬於小份子治療，能夠中斷發炎細胞與濕疹最有關的訊號「JAK」，並且不會令T淋巴細胞受到影響，對免疫系統的影響亦較少。

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至於患者應該選擇哪種藥物，陳醫生強調必須視乎病情以及年齡及其他共病，若以個案中的Zoie為例，對方希望盡快止痕止癢，口服的JAK抑制劑會相對合適。他舉例，這種藥物起效較快，依臨床觀察，患者用藥後兩至四天，痕癢徵狀已有明顯改善，而生物製劑則可能要兩至四個星期才有效果。

除了積極及依從用藥，陳醫生亦建議患者改善生活習慣，例如避開導致病發的致敏源，平日避免大力抓癢，感到痕癢時可以輕輕拍打或冰敷紓緩。此外，患者可以加強補濕，使用含有補濕因子「神經硫胺」的護膚品，「這些因子能夠填補表皮細胞之間的小孔，減低水分流失及避免致敏源入侵，藉此建立皮膚屏障。」

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備注

陳俊彥醫生提醒，濕疹有不同的治療及管理方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

皮膚科專科醫生陳俊彥醫生

皮膚科專科醫生陳俊彥醫生

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