健康解碼｜焦慮困擾 夜夜失眠 雙效新藥 針對治療

如果你經常感到焦慮與緊張，伴隨腸胃不適，甚至難以入睡，這可能是「經常焦慮症」的徵兆。精神科專科醫生林震指出，經常焦慮症可能與遺傳基因及性格有關，當面臨生活壓力時，病情可能被誘發。他曾遇到一名性格較為緊張的家庭主婦，總是憂慮事情的發展並傾向災難化思維，因失眠求診，最終確診為經常焦慮症。目前已有藥物可同時緩解焦慮及失眠問題，幫助患者改善病情。 世界衞生組織估計，全球約4%人口患有焦慮症，約3億人受影響，病發率與本港過往研究所得數據相近，且女性患者多於男性。林醫生指出，經常焦慮症的內在成因包含遺傳及性格因素，例如家族中有焦慮症病史或個性偏向杞人憂天、負面思考者，患病風險較高。此外，來自工作、學業、家庭、感情等方面的壓力，以及童年時期的不愉快經歷或創傷，都可能誘發經常焦慮症。

失眠可能由焦慮症引起 過度焦慮可能使負面情緒主導生活，進而影響心理健康。林醫生表示，臨床上可透過不同面向評估患者是否患有經常焦慮症，例如思想上常感焦慮不安、持續緊張並懷有負面思維；身體症狀則包括心跳加速、手顫、出汗、腸胃不適、食慾與體重下降，甚至失眠，如難以入睡或頻繁中途醒來等。患者亦可能產生逃避行為。 林醫生強調，若焦慮症未能妥善處理，可能發展成抑鬱症或引發其他情緒問題，如社交焦慮症、驚恐症、強迫症，甚至身心症如腸易激綜合症，因此不可掉以輕心。

曾有一名性格緊張、較敏感的家庭主婦，對生活瑣事過度擔憂，甚至家人外出時亦憂心他們的安全，害怕交通事故發生。她長期因失眠求診，最初醫生處方安眠藥，但病情未獲改善。隨後她開始出現手顫、心跳加速等症狀，經轉介至精神科專科醫生後，最終確診為經常焦慮症，並服用褪黑激素類抗焦慮藥物，病情逐漸獲得改善。 雙管齊下 針對治療 目前治療經常焦慮症主要透過認知行為治療及藥物治療。認知行為治療旨在引導患者改變負面思維模式，以減少災難化想法。醫生亦會鼓勵患者進行靜觀療法，透過放鬆與呼吸練習來紓解焦慮。

藥物治療方面，主要是透過調節腦內神經傳導物質的水平，例如血清素、多巴胺與去甲腎上腺素。目前亦有新型藥物——褪黑激素類抗焦慮或抗抑鬱藥物，可同時針對情緒及失眠問題，讓患者無需服用多種藥物便可改善病情。林醫生提醒，都市人應保持規律作息、適量運動並多進行靜觀練習，這些習慣都有助於身心健康。他最後強調，治療經常焦慮症與失眠有多種方案，各有成效與副作用，患者應與主診醫生討論，選擇最合適的治療方法。

精神科專科林震醫生