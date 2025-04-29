健康解碼｜玫瑰痤瘡 纏擾患者難斷尾 抗蠕型蟎蟲藥可殺蟲消炎減復發

玫瑰痤瘡發作不但破壞面部皮膚，更可嚴重影響患者的身心健康。皮膚科專科醫生李政謙表示，玫瑰痤瘡是常見的慢性皮膚病，患者隨時因外界或情緒因素刺激而復發，例如沖熱水涼、浸溫泉或考試壓力大等。研究指面部蠕型蟎蟲過多是致病「元兇」，近年有針對性藥膏可殺蟲及減少復發。 玫瑰痤瘡成因未完全清楚，「初步研究顯示某些基因變異，導致有家族遺傳傾向，其次是基因突變加上環境刺激因素，令血管較敏感，長期發炎，造成毛孔粗大及膚質有改變」李醫生補充。因患者面部神經較敏感，太冷太熱天氣或環境、情緒壓力、灰塵等致敏原、吃辛辣食物或飲酒均可誘發，也有病人外出被風吹而觸發病情。

患者面部的蠕型蟎蟲特別多 李醫生表示：「蠕型蟎蟲是常見毛囊寄生蟲，正常人可以有，但不一定會出現敏感反應。研究顯示蠕型蟎蟲與玫瑰痤瘡的誘因存在因果關係，患者皮膚毛囊的蠕型蟎蟲比正常高出很多倍，經治療後，不但減少蠕型蟎蟲數量，同時玫瑰痤瘡病情也有改善。」研究發現患者的蠕型蟎蟲數量，比常人多出15至18倍，這些蠕型蟎蟲會吃皮膚油脂及死皮，並分泌物質刺激免疫系統，引起皮膚發炎而致病。 玫瑰痤瘡主要影響鼻子、臉頰、額頭及下巴。醫學界估計5%至10%人口患該病，多為30至50歲人士。臨床上女性比男性較易患玫瑰痤瘡，但男性通常症狀更嚴重。症狀包括面部潮紅、出紅斑、丘疹及膿皰；生眼瘡、眼瞼及角膜發炎等。部分人因鼻子長期發炎，導致皮膚變厚及鼻子變形，造成「酒糟鼻」（即鼻瘤型玫瑰痤瘡）。另有患者患增生性肉芽腫、淋巴水腫，但較少見。玫瑰痤瘡病情或隨時間波動，由最初只有短時間面部潮紅，到後來持續時間越來越長，有疑似症狀應及早求醫。

新型抗蠕型蟎蟲藥膏可殺蟲消炎 治療玫瑰痤瘡須視乎不同症狀，例如處方外用抗生素及藥物杜鵑花酸，治療丘疹及膿皰，患者不應自行放膿，以免有疤痕；收縮血管藥或激光治療，適合面部潮紅患者。現有新型抗蠕型蟎蟲藥膏可抗炎及減少蠕型蟎蟲數量，研究顯示患者使用3至4星期可見效果，此藥不含類固醇及副作用少，若持續用3至4個月的成效更好。若病情嚴重，患者需口服異維A酸或抗生素。 曾有女病人見病情受控多年，一時鬆懈，在冬天「破戒」吃辛辣食物及打邊爐，加上家中使用暖風機，受高溫及吹風刺激下，玫瑰痤瘡病情復發，面部持續泛紅及有膿皰，最後要靠藥膏及口服藥控制。

李醫生建議患者使用無香料、色素、酒精或防腐劑的低刺激性護膚產品，外出時塗用防曬霜作保護。容易受高溫刺激的患者，要避免打邊爐、燒烤，少吃辛辣食物。日常要好好管理情緒及作息定時。他又提醒，玫瑰痤瘡的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

皮膚科專科李政謙醫生