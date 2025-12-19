健康解碼｜男子行山「唔夠氣」 揭患慢阻肺病 控病錦囊：戒煙+吸入式藥物+健康生活

行路氣喘、體力不足、出現痰咳，均是慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的主要症狀。50多歲陳先生（化名）早前與舊同學一起行山，發現自己體力及表現比同齡人士差，並有明顯氣喘，求醫證實他患有慢阻肺病及肺功能大減，幸能及時發現，接受適當治療，阻止病情轉差。醫生呼籲患者必須盡快戒煙，透過使用吸入式藥物及保持健康生活，有助遠離病發風險。 呼吸系統科專科醫生黃敬恩表示，多數慢阻肺病的成因都是與長期吸煙致肺部被破壞有關，患者會於40至50多歲開始出現症狀，包括咳嗽、有痰（白色或淺黃色）等。通常吸煙量越多，病情惡化會越快。「若沒有及早治療，當病情逐漸惡化，可能會在靜止時也氣喘，甚至影響心臟功能，令人腳腫，不能躺平睡覺。嚴重會導致肺功能衰竭，要接受氧氣治療，所以不要低估病情」黃醫生補充。

體力及運動表現下降為警號 陳先生自20歲開始有吸煙習慣，過往一直認為健康沒有問題。他早前開始出現咳嗽及氣喘情況，起初誤以為是年紀大引起、或只屬於敏感咳嗽。後來相約一班舊同學行山，發現情況加劇，行山表現更比同齡人士差，由以前行得最前，到現時行「隊尾」。及後他因身體無故消瘦、體力明顯不足而求醫，確診慢阻肺病，肺功能僅正常人4成，屬於嚴重級別。他其後聽從醫生建議，使用雙重氣管舒張劑藥物後，病情獲改善。 黃醫生指出，部份人會將慢阻肺病的症狀，與其他疾病混淆，例如敏感咳嗽等。其中慢阻肺病患者常見於行路、上斜路或做運動時出現咳嗽，發病亦可由感染引起（會伴隨發燒、喉嚨痛或肌肉痛等症狀）。至於敏感咳嗽，多數與天氣或環境轉變有關，例如被風吹會出現敏感咳、流鼻水等。由於病人可以同時患有不同疾病，建議有任何症狀，快快求醫，有助對症下藥。

氣管舒張劑屬治療上的骨幹藥物 要穩定慢阻肺病的病情，黃醫生強調，患者應及早戒煙，遠離煙害，才能保護病情免惡化。同時，需保持健康生活，適量進食蔬果及肉類，培養運動習慣。 治療慢阻肺病多數會使用吸入式藥物，其中以氣管舒張劑為主，醫生會視乎患者的症狀及復發頻率，制定個人化治療方案，從而達到紓緩症狀及恢復正常生活為目的。例如當患者有出現症狀，但近期沒有發作，可使用雙重氣管舒張劑；如過去一年曾經出現慢阻肺病發作，或同時有哮喘發作，便要考慮使用含有類固醇成份的氣管舒張劑藥物。治療方法因不同病情而異。

另建議慢阻肺病患者要注射疫苗，包括預防流感病毒、新冠肺炎病毒、肺炎球菌及呼吸道合胞病毒等，以防受感染，令慢阻肺病的病情轉差。 黃敬恩醫生提醒，治療慢阻肺病有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

呼吸系統科專科黃敬恩醫生