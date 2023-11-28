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健康解碼
2023-11-28 07:30:00
日報

健康解碼｜當黃斑病變遇上白內障 延誤診治易致盲

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健康解碼｜當黃斑病變遇上白內障 延誤診治易致盲

不少長者出現白內障，把視力慢慢衰退視為理所當然。不過，當朦朧視野再現突變，如中央視野突然轉差，扭曲變形甚至視力突降，就可能患上濕性老年黃斑病變，更有失明風險。醫生提醒各位老友記，若已患上白內障的長者，發現視力突然急速惡化，應立即向眼科專科醫生求診，盡快挽救視力。

七十多歲的白內障病人趙女士（化名），喜與友人打麻將消遣。平日打出九筒時，已覺麻將牌的筒子圖案矇朧。直至一次連九筒中間的筒子也看不見，她以為是白內障惡化。經眼科專科醫生檢查後發現，除了白內障，她更患上濕性老年黃斑病變，九筒麻將牌中間的筒子圖案之所以「消失」，正是濕性老年黃斑病變引致中央視力模糊、缺損的典型病徵。倘延誤診治，更有機會致盲。

眼科專科戴嘉發醫生解釋，白內障與濕性老年黃斑病變，均於5060歲開始病發，「白內障一般屬於退化性疾病，惡化需時。濕性老年黃斑病變則會於短時間內急速惡化，嚴重者可於數周或數天內，喪失大部分視力。」

 

中央視力  急速惡化

「白內障源自晶狀體變得混濁，引致視力逐漸下降，色彩感知減弱，令整個視野變得模糊。然而濕性老年黃斑病變主要影響中央視力，引致中央影像模糊，扭曲變形，甚至變成盲點或黑點。」戴醫生說。

當位於視網膜中央的黃斑區，出現異常血管增生，滲漏和出血引致黃斑水腫，從而破壞感光細胞，就會形成濕性老年黃斑病變。若長者已知患上白內障，期間視力突然急速惡化，就可能是濕性老年黃斑病變的徵兆，需立即向眼科專科醫生求診，把握治療黃金期。

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進行眼科檢查時，醫生為病人滴入放大瞳孔藥水，用裂隙燈及特製眼底鏡觀察眼睛狀況，並檢查是否患上白內障及老年黃斑病變若懷疑病人患上濕性老年黃斑病變，會進一步以光學相干斷層掃描（OCT）與眼底螢光造影，去檢視視網膜結構和確認血管滲漏位置，以便判斷病變嚴重程度。

 

雙抗注射   雙管齊下截擊病源

要治療白內障，醫生先為病人進行局部麻醉，利用微創超聲波乳化手術，摘除混濁的晶體，然後安裝人工晶體矯正視力。至於濕性老年黃斑病變，主流治療方案為眼內注射藥物。傳統於眼內注射抗血管內皮生長因子（Anti-VEGF）藥物，去抑制異常的血管增生，及減少滲漏。亦可借助焦點激光治療及光動力療法，作為輔助治療。

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近年出現新一代雙抗（Dual Inhibition）眼內注射藥物，以雙管齊下的原理，透過藥物同時抑制血管內皮生長因子及血管生成素-2（ANG-2），阻截兩種不同的致病途徑，從而穩定血管壁，減少血管滲漏及炎症，有助改善病人視力。眼內注射一般起始療程為三個月注射三針，然後每一至兩個月注射一針。然而雙抗注射的效力和持久力均較強，可減少注射頻率。戴醫生指出最新研究顯示，八成病患接受雙抗起始治療後，可相隔每三至四個月才注射一針，也能維持療效，從而減少病人的注射及覆診次數，減輕他們的經濟負擔

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文首提及的病人趙女士確診後，其主診醫生先替她進行雙抗眼內注射。第一次注射後，她已發現中央視力缺損範圍縮細，原本消失的麻將牌九筒中央圓形圓案，已有部分重現。接着再進行白內障手術放入人工晶體，九筒其他部分的圓型圖案變得清晰了。

戴醫生提醒，治療白內障和濕性老年黃斑病變有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

眼科專科戴嘉發醫生

眼科專科戴嘉發醫生

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