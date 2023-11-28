健康解碼｜當黃斑病變遇上白內障 延誤診治易致盲

不少長者出現白內障，把視力慢慢衰退視為理所當然。不過，當朦朧視野再現突變，如中央視野突然轉差，扭曲變形甚至視力突降，就可能患上濕性老年黃斑病變，更有失明風險。醫生提醒各位老友記，若已患上白內障的長者，發現視力突然急速惡化，應立即向眼科專科醫生求診，盡快挽救視力。 七十多歲的白內障病人趙女士（化名），喜與友人打麻將消遣。平日打出九筒時，已覺麻將牌的筒子圖案矇朧。直至一次連九筒中間的筒子也看不見，她以為是白內障惡化。經眼科專科醫生檢查後發現，除了白內障，她更患上濕性老年黃斑病變，九筒麻將牌中間的筒子圖案之所以「消失」，正是濕性老年黃斑病變引致中央視力模糊、缺損的典型病徵。倘延誤診治，更有機會致盲。

眼科專科戴嘉發醫生解釋，白內障與濕性老年黃斑病變，均於50至60歲開始病發，「白內障一般屬於退化性疾病，惡化需時。濕性老年黃斑病變則會於短時間內急速惡化，嚴重者可於數周或數天內，喪失大部分視力。」 中央視力 急速惡化 「白內障源自晶狀體變得混濁，引致視力逐漸下降，色彩感知減弱，令整個視野變得模糊。然而濕性老年黃斑病變主要影響中央視力，引致中央影像模糊，扭曲變形，甚至變成盲點或黑點。」戴醫生說。 當位於視網膜中央的黃斑區，出現異常血管增生，滲漏和出血引致黃斑水腫，從而破壞感光細胞，就會形成濕性老年黃斑病變。若長者已知患上白內障，期間視力突然急速惡化，就可能是濕性老年黃斑病變的徵兆，需立即向眼科專科醫生求診，把握治療黃金期。

進行眼科檢查時，醫生為病人滴入放大瞳孔藥水，用裂隙燈及特製眼底鏡觀察眼睛狀況，並檢查是否患上白內障及老年黃斑病變，若懷疑病人患上濕性老年黃斑病變，會進一步以光學相干斷層掃描（OCT）與眼底螢光造影，去檢視視網膜結構和確認血管滲漏位置，以便判斷病變嚴重程度。 雙抗注射 雙管齊下截擊病源 要治療白內障，醫生先為病人進行局部麻醉，利用微創超聲波乳化手術，摘除混濁的晶體，然後安裝人工晶體矯正視力。至於濕性老年黃斑病變，主流治療方案為眼內注射藥物。傳統於眼內注射抗血管內皮生長因子（Anti-VEGF）藥物，去抑制異常的血管增生，及減少滲漏。亦可借助焦點激光治療及光動力療法，作為輔助治療。

近年出現新一代雙抗（Dual Inhibition）眼內注射藥物，以雙管齊下的原理，透過藥物同時抑制血管內皮生長因子及血管生成素-2（ANG-2），阻截兩種不同的致病途徑，從而穩定血管壁，減少血管滲漏及炎症，有助改善病人視力。眼內注射一般起始療程為三個月注射三針，然後每一至兩個月注射一針。然而雙抗注射的效力和持久力均較強，可減少注射頻率。戴醫生指出最新研究顯示，八成病患接受雙抗起始治療後，可相隔每三至四個月才注射一針，也能維持療效，從而減少病人的注射及覆診次數，減輕他們的經濟負擔。

文首提及的病人趙女士確診後，其主診醫生先替她進行雙抗眼內注射。第一次注射後，她已發現中央視力缺損範圍縮細，原本消失的麻將牌九筒中央圓形圓案，已有部分重現。接着再進行白內障手術放入人工晶體，九筒其他部分的圓型圖案變得清晰了。 戴醫生提醒，治療白內障和濕性老年黃斑病變有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。