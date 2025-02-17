健康解碼｜疫後抑鬱情況更加嚴重 新一代藥物助解決問題

現在提及新冠疫情，看似過去許久，但社會復常了，是否等於我們的情緒也一定會隨之而復常呢？我們走訪了多個專長處理情緒健康的專業人士，包括精神科專科醫生、註冊社工與漫畫家等，綜合多方觀察，發現疫情後，雖然抑鬱症問題的確較以往嚴重，但幸而近年患者對抑鬱症有所提升，再加上新一代能快速處理抑鬱症的藥物出現，都能夠幫助患者度過難關。 累積負面情緒 疫後仍會爆發 「2013年時，抑鬱症患者佔全港3%左右；到了2023年，卻有5.4%青少年和8.6%長者，面臨抑鬱及焦慮症的問題。」精神科專科麥永接醫生直言，抑鬱症的確愈來愈普遍，他說：「很多人問是不是香港壓力太大？這個當然有關。抑鬱症患者除了遺傳、生理等問題外，心理因素亦非常重要，尤其壓力有機會影響血清素、去甲腎上腺素、多巴胺等腦部傳遞物質失調，以至出現抑鬱症。」

麥醫生表示新冠疫情期間，由於隔離、患病等問題，不少人在長期壓力下累積了緊張、焦慮等情緒，甚至出現抑鬱。「當大家以為疫情過去，可以復常，卻忽略了這些情緒仍然存在，尤其已出現抑鬱徵狀的人，他們腦部曾被抑鬱影響，當外在環境又出現壓力時，可能又會爆發。」 關注心靈健康 抑鬱症患者懂得自救 漫畫家彭康兒（Bonnie）是一名關注心靈健康的創作者，她的作品中不乏抑鬱、焦慮、壓力等主題，她發現香港人愈來愈注重精神健康：當她的作品提到友情、愛情、個人成長和情緒處理等主題時，「我經常得到讀者的回應是作品如何令他們的心情變好，令他們的人生、價值觀更正面，有些甚至說我的作品治好了他們的抑鬱症」。這種希望得到外力協助、重回正軌的心，正正就是大眾對抑鬱症加深了認識後，懂得「自救」的表現。

註冊社工、利民會助理總幹事黃建隆博士在精神健康綜合社區中心服務，中心主要為市民提供精神與情緒健康支援。現時的服務使用者，愈來愈多人是自覺情緒出現問題而自行求助。「自疫情以來，整個城市都大力去宣揚心理健康教育，提升市民關注自己的情緒與壓力，這代表現在抑鬱症患者的病識感有所提升：他們愈了解自己出現了問題，就愈多動機尋求協助，更會配合心理社交治療。」 新一代噴鼻藥物 最快24小時起效 精神科專科黃璐璐醫生進一步解釋，所謂的「病識感」，其實是指患者知不知道自己患病。如果患者的病識感較高，亦會更易配合治療。黃璐璐指：「治療抑鬱症時，心理治療與藥物治療同樣重要，而兩者都需要患者配合。」心理治療即是認知行為治療與心理分析法；而藥物治療，傳統上會透過不同口服藥物，調整血清素、去甲腎上腺素、多巴胺等腦部傳遞物質的失調問題，兩者都需要三至四個星期左右，才會發揮出比較明顯的功效。「現時有新一代的噴鼻式藥物，利用谷氨酸直接增促進腦源性神經因子，有助受損的腦部區域康復，最快24小時就可以改善大腦關鍵區域的神經元連接，對於部分嚴重患者或有強烈輕生念頭的患者，可以說是治療的希望。」

精神科專科麥永接醫生

精神科專科黃璐璐醫生