健康解碼｜秋冬轉季暗瘡爆發？ 注意保濕避免油性產品

暗瘡是其中一個令人非常懊惱的皮膚問題，如果只是偶爾出現一兩粒「青春豆」，或可透過適當的日常護膚把它「處理」好。然而，若黑頭粉刺及暗瘡數量愈來愈多，甚至出現囊腫性暗瘡，患者便應及早求醫避免情況惡化，或是日後臉上留有疤痕。適逢近日轉季，對於容易長暗瘡的人士，應留意選擇合適的保濕護膚品，以及避免過度清潔刺激皮膚。 擠暗瘡或弄巧反拙 暗瘡是由於毛囊角質出現異常並堵塞毛孔，令油脂分泌不能排出而造成，若本身屬於暗瘡性皮膚，油脂分泌會比較旺盛及容易積聚於毛孔，令暗瘡變成一個惡性循環。另外，若患者臉上的痤瘡桿菌活躍，會令分解油脂過程出現發炎，加劇暗瘡的情況。鄭綺嵐醫生表示，秋冬天氣較乾燥，容易令皮膚有過敏反應，亦會令油脂分泌出現補償性增加，有機會令暗瘡更為嚴重。

為了暗瘡盡快消失，不少人都會嘗試擠暗瘡或是自行進行針清，此舉可能會得不償失，令暗瘡發炎甚至造成凹凸洞。鄭醫生指，一般不建議擠暗瘡，因使用的工具未必清潔，亦可能令皮膚受到刺激從而令暗瘡惡化。值得留意的是，擠暗瘡是令皮膚形成凹凸洞的其中一個成因，因暗瘡其實是皮膚發炎，當發炎程度達至真皮層時，就會令真皮層的膠原生長及修復受到影響，若修復不足就會引致凹陷性疤痕。 治療暗瘡需較長時間 若透過日常護理後，暗瘡仍然沒有改善或是出現加劇，甚至影響生活質素，患者便應考慮求醫。在治療方面，醫生會視乎患者的暗瘡嚴重程度去選擇合適的方案，鄭醫生稱，輕度暗瘡可先使用外用藥膏如水楊酸及過氧化苯，中度患者則會使用外用A酸或口服抗生素去治療暗瘡，中度至嚴重的患者可能要加入口服A酸。

以外用A酸為例，現時的第四代外用A酸能針對暗瘡形成的惡性循環，有助皮膚的角質增生並改善角質厚身的情況，同時能抑制油脂分泌、有助消炎及改善凹凸洞與色素沉澱。對於有些患者擔心A酸會刺激皮膚甩皮及起紅，鄭醫生建議患者可循序漸進使用及多使用清爽不致痘保濕產品，令皮膚可以逐漸適應外用A酸的藥效，而且第四代A酸是針對皮膚的表皮層A酸受體，所以副作用相對較傳統外用A酸低。她又提醒，治療暗瘡需要「長期作戰」，一般療程最少要四個月，患者必須保持耐性，不要見到情況稍有改善便停藥。

最後，在秋冬季節要預防暗瘡，市民不要以為天氣比較乾燥就無需做太多清潔，反而是要選擇一些較溫和的潔膚用品，避免皮膚受刺激而影響角質層。另外，適量的保濕及防曬亦非常重要，市民可選擇一些非油性及非粉刺性的產品。 鄭綺嵐醫生提醒，治療暗瘡有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。