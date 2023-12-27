健康解碼｜節日當前避免大吃大喝 醫生Band友憑歌寄意 提防高膽固醇心肌梗塞風險

踏入12月，又是迎接普天同慶聖誕和新年的日子。濃濃節日氣氛，派對一個接一個，大吃大喝開懷暢飲，難免忘記可能帶來的健康風險。6名本港醫護組成樂隊「Hurdles and Friends」，改編歌詞創作《摯愛常在》，憑歌寄意，以琅琅上口歌詞「膽固醇，從性命裡偷走摯愛」，提醒市民關注高膽固醇帶來心血管病風險，尤其節日過後，過量酒精和食物，加上睡眠不足，易誘發心肌梗塞風險。 韓劇《機智醫生生活》中有醫院五人幫玩音樂減壓，本港亦有夾Band醫生六人幫，由謝德新、蔡文俊、胡曉峰、劉業光、蔡中銘5位醫生及已退休的崔立德護士組成，他們卸下白袍，孭起樂器，投入演奏的MV，在YouTube觀看次數已達10萬次。

這首歌改編自陳奕迅的《與我常在》，由心臟科專科醫生謝德新譜上新詞。謝醫生說，「未有能力可創作歌曲，只有感而發改編歌詞，透過一字一句推動市民關注膽固醇水平。」他說，音樂最易令人「洗腦」，正好利用音樂讓人更關注高膽固醇的威脅。 骨科專科醫生劉業光表示，認識謝醫生11年，認為他很有天分，對歌詞非常敏感。謝醫生笑言「夾band和做醫生一樣講求team work，每人負責不同崗位，互相包容配合，才能jam出好歌」。 歌詞融入醫學名詞 傳達高膽固醇禍害 謝坦言，作品中句句歌詞都喜歡，但最愛第一句「走些少也要喘氣，在梯級嘆每口氣，似要嚐年華已老的𤓓味」，因他確遇過不少病人上樓梯或急步行都氣喘，他們以為年紀大而忽略，但可能是冠心病先兆。腦神經科專科醫生胡曉峰和麻醉科專科醫生蔡中銘則最喜歡最後一句「一家人，同行到老不靠運氣」；蔡醫生亦說，最有趣是「HDL（好膽固醇）確有多美，LDL（壞膽固醇）怎可不理」這句，巧妙融入醫學專有名詞；劉醫生認為「膽固醇，從性命裡面偷走摯愛」最精警，傳達高膽固醇禍害。

謝醫生指，大部分人忽略高膽固醇重要性，因沒明顯病徵，發病時可能已是心臟病或中風，應在未病發時及早治療。 節日過後 心肌梗塞發作高峰期 衞生署早前發表2020-22年度人口健康調查報告第二部分，發現慢性病在港15至84歲人口中普遍，其中高膽固醇是最多人患的慢性病，佔51.9%；而全球每年有逾400萬人因膽固醇併發症死亡，約四分之一心腦血管病死亡個案跟壞膽固醇有關。 謝醫生提醒，瑞典有研究發現，每年聖誕及新年都是心肌梗塞發作高峰期，節日過後，過量酒精及食物，加上通宵達旦玩樂，增心肌梗塞風險。

近日氣溫驟降，他指每降攝氏1度，未來1個月罹患心血管病機率增20％，「氣溫降令周邊血管收縮，血管阻力變大及血壓上升，增心臟負荷；而冠狀動脈也會收縮，如已有動脈硬化或狹窄，更易受寒冷而縮緊，造成血流不順暢，引發心肌缺氧、心絞痛症狀，甚至心肌梗塞。」 他指，若發現膽固醇偏高而未出現併發症，應控制飲食；但若已發病，應聽從醫生建議服藥，普遍人對西藥存誤解，認為有副作用，寧食坊間補充劑，但現時藥物種類多，且非常有效。

預防高膽固醇，飲食亦要均衡、多做運動、減少煙酒等，每年定期檢查身體。若不幸驗出壞膽固醇指數偏高，則須利用藥物治療。現最廣泛採用他汀類藥物，通過抑制體內膽固醇合成酶的活性，降低膽固醇合成，從而降低膽固醇水平。

謝德新醫生