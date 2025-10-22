健康解碼｜糖友慎防心臟衰竭 積極治療 控糖護心

糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病，患者容易同時伴隨高血壓、高膽固醇及中央肥胖等問題，增加出現心血管相關併發症的風險。此外，糖友容易因血糖控制不善而引發心臟肌肉及血管問題，影響心臟的泵血功能，分別可導致舒張型及收縮型心臟衰竭。有心臟科專科醫生提醒糖友，配合積極治療及妥善控制病情，預防併發症的發生。 心臟衰竭危機易被忽視 初期心臟衰竭的徵狀欠缺明顯特徵，部分患者可能只感到容易疲倦、體力下降等輕微不適，這些情況常被誤以為是一般都市病所致而被忽略，導致延誤治療。心臟科專科陳智彬醫生提醒市民，勿輕視徵狀，「有患者過去從未發現自己患有糖尿病，因胸口不適求醫後，才發現血糖指數嚴重超標，並伴有三條心臟血管阻塞，確診患上心臟衰竭。」

定期身體檢查 早診早治 由於心臟衰竭的早期徵狀不明顯，不少患者都是在比較後期時驚覺自己患上此症。陳醫生建議市民，日常應特別留意自身體力變化，例如在數個月內，過去能輕鬆爬完兩層樓梯，但近期卻需要多次休息才能完成。若出現此情況便需多加注意，及早求醫檢查。此外，市民應定期進行身體檢查，了解自身的健康狀況，及時發現潛在的健康風險，及早接受適當治療。 病情惡化影響日常生活 隨著心臟衰竭的病情惡化，患者或會出現更明顯的徵狀，如氣喘、腳腫等，影響患者的日常生活。同時，糖友需要「戒口」來控制糖尿病病情，而心臟衰竭患者會因體力下降，令日常生活功能受到限制。對於病情嚴重的患者，還需進一步限制喝水量及鈉質攝取，以降低肺水腫等併發症的風險，避免病情惡化。

監控病情 積極治療 在病情控制方面，糖友需定期監測血糖HbA1c指數，並接受身體檢查及運動心電圖檢查，以評估心臟及血管的健康狀況。此外，控制血壓、膽固醇及維持健康體重也是管理病情的關鍵。針對心臟衰竭患者，陳醫生建議定期進行心臟超聲波檢查及檢血，以密切監控病情變化。 在心臟衰竭治療上，醫生會根據患者的病情及病因制定個人化治療方案。例如，舒張型心臟衰竭患者一般可透過藥物來穩定病情；而出現併發症的患者，如糖尿病引發的血管阻塞導致心臟衰竭，則可能需要結合藥物治療和「通波仔」手術以控制病情。而藥物治療方面，近年推出的新型藥物SGLT2抑制劑，不僅能有效控制糖尿病，還能穩定心臟衰竭病情，可謂一石二鳥，為患者提供了另一治療選擇。

此外，患者應定期覆診，遵從醫囑按時服藥，同時改善生活習慣，尤其是在控制飲食和體重管理方面，避免加重心臟負擔。對於病情穩定的患者，可配合適量運動，促進心臟健康，亦有助進一步穩定病情。陳智彬醫生提醒，不同治療方案都各有其成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。