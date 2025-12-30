健康解碼｜糖尿控制差 可致心腎代謝綜合症 早診早治有望逆轉病情

血糖過高可令全身的大、細血管同受破壞，所以當糖尿病控制不理想，隨時可影響其他器官運作，增加患上「心血管-腎臟-代謝綜合症」（簡稱心腎代謝綜合症）的風險。有心臟科專科醫生指出，糖尿病、腎病及心血管疾病有密切關連，容易同時出現兼互相影響病情。患者及早正視問題，定期檢查監察，按照病人需要，接受適當藥物治療，有機會逆轉病情，減少併發症出現。 心臟科專科醫生郭妙芳表示，長期血糖高可引起血管內膜「糖化」及慢性發炎，使膽固醇容易積聚，長遠可令血管粥樣硬化及收窄，增加血管栓塞、心臟功能失調等風險，屬糖尿病對大血管的影響。同一病理可破壞微細血管，影響眼睛、神經線及腎臟的健康，常見可致腎小球微血管受損，造成蛋白尿、腳腫、氣促及疲累等「糖尿腎」症狀。

由於糖尿病、心臟和腎臟病情互相影響，近年醫學界提出「心腎代謝綜合症」的概念，呼籲大眾尤其慢性病患者要留意，其中糖尿病病程較長、糖化血紅素持續偏高人士，心腎併發風險更大。市民要有效控制三高及體重問題，遠離各危機。 長者因多種疾病引發心臟衰竭 80多歲陳婆婆（化名）患高血壓30多年，10多年前再患上糖尿病，一直以調控飲食控制血糖。五年前，陳婆婆因為心口痛發作求醫，發現有冠心病，後來更因冠狀動脈血管嚴重收窄而需要進行通波仔手術，之後要服用改善膽固醇藥物。三年前，陳婆婆再因腳腫及氣促求醫，檢查發現心臟舒張功能下降，左心房發大，確診心臟衰竭。後來服用同時可改善心臟功能的新一代降血糖藥物後，陳婆婆血糖水平已回復正常，心衰竭情況獲得逆轉，氣促明顯減少。

新一代降血糖藥 一藥多效 傳統控糖藥物能有助降低血糖，但對保護心腎功能作用有限。例如二甲雙胍、磺酰脲、胰島素、DPP-4抑制劑等。現時有新型降血糖藥物、即SGLT2抑制劑，透過抑制腎臟回收葡萄糖及鈉質，使過多糖分及鈉質經尿液排出，從而達到降低血糖、體重及血壓的效果。另外，它同時能保護心臟和腎臟，減低心血管疾病及慢性腎臟病發作的風險。 郭醫生指出，有關藥物能有效減低患者因為心臟病及腦中風等心血管疾病死亡的風險，亦減低病人因心臟衰竭住院的機會。現時市面亦有長效複方配方，一粒藥已包括兩種藥物（例如SGLT2抑制劑及二甲雙胍），只須每日1次的長效配方，更有助簡化用藥，增加患者服藥依從性，更有效控制病情。

郭醫生又呼籲市民，留意美國心臟協會（AHA）公布維持長壽健康的關鍵，即「生命8大要素」（Life's Essential 8），提醒大家要保持充足睡眠（至少有7小時）、均衡飲食、健康體重、有效控制三高（包括血糖、血壓及膽固醇）、運動習慣及避免吸煙等。 郭醫生最後提醒，治療糖尿病及其併發症有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。