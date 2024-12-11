健康解碼｜糖尿病加生蛇夾擊 加劇後遺神經痛 接種疫苗有助減低感染及痛症風險

免疫能力較弱人士感染帶狀疱疹病毒（「生蛇」）風險相對較高，尤其糖尿病患者。這種慢性疾病會導致血管損傷及神經病變，一旦感染，出現蛇後神經痛的機會就更高。內分泌及糖尿科專科張偉成醫生指，「生蛇」後72小時內應接受抗病毒治療，高風險群組包括糖尿病患者，亦應盡早接種重組疫苗，以減低感染及後遺症風險。 「生蛇」引起的後遺神經痛，令67歲的李先生（化名）痛不欲生。患有糖尿病的他年前不幸感染帶狀疱疹病毒，病毒潛藏在三叉神經線附近，因而產生劇烈痛楚。可能是太早停止口服抗病毒療程的關係，病毒持續活躍，影響他的日常生活，即使水泡結焦轉好，神經痛楚依然未有減退，甚至要用到嗎啡止痛，更一度因此有輕生念頭。

神經痛損生活質素 張醫生表示，假如年幼時感染過水痘病毒，痊癒後病毒會一直潛伏於神經系統，直到免疫能力隨著年紀增長或患上慢性疾病等因素而下降，病毒會伺機大量複製並攻擊神經線，令皮膚表面長出紅疹及水泡。 據推算，大約每3名香港人便有1人曾感染帶狀疱疹，隨著年齡增長，感染風險亦會倍升。張醫生指出，糖尿病患者的免疫能力本身已經較弱，他們感染帶狀疱疹病毒的風險增加40%，加上有機會伴隨神經線病變，出現蛇後神經痛的機會亦會大增，也解釋到個案中的李先生痛症為何如此劇烈。

張醫生強調，一旦「生蛇」最好在72小時內接受治療，透過口服抗病毒藥物盡早清除病毒，以加快疱疹痊癒及減低痛楚。有患者或會問，是否過了這個時限就毋須使用藥物？他強調絕非如此︰「即使疱疹徵狀消退，如果患者臨床上仍有痛症，就應繼續用藥以減輕癒後痛楚，才能達到治療的真正目的。」 疫苗減痛症影響 不過，「生蛇」糖尿病患者在治療上亦要特別小心。張醫生舉例，假如患者的神經痛症持續並且越演越烈，或需要使用高劑量類固醇以減低炎症反應，惟此舉有機會令血糖水平升高，故此處方藥物時必須考慮到原有病況，評估胰臟功能，從而謹慎用藥。

正因糖尿病患者「生蛇」較高，出現蛇後神經痛的持續時間亦比非糖尿病患者更長，故此必須提升自身免疫能力及控制好血糖水平。張醫生舉例，保持適度運動、足夠睡眠及健康飲食習慣，有助增加免疫能力，同時亦要控制好壓力，因這會影響到人體荷爾蒙水平，從而使免疫能力下降，變相增加「生蛇」風險。 此外，要進一步減低糖尿病患者「生蛇」及出現蛇後神經痛風險，張醫生建議盡早接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，就算在多年前曾經接種，也應接種新一代重組疫苗，以加強保護力。美國疾控中心就建議，50歲或以上，以及19歲或以下免疫能力低下人士接種新一代重組疫苗，整體保護率達到87.7%。

張醫生補充，糖尿病患者應在血糖水平穩定的情況下接種，以加強疫苗的抗體水平，必要時可與主診醫生商討，了解預防「生蛇」的方案。

內分泌及糖尿科專科張偉成醫生