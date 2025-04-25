健康解碼｜糖尿病失控可損心臟機能 新型降糖藥助防併發症

本港約有70萬人患有糖尿病，如果不好好控制病情，引發心血管併發症及相關死亡風險隨之增加。最近，有研究就比較降糖藥物的治療成效，發現新型藥物「SGLT-2抑制劑」更能減低糖尿病患者患上心腦血管疾病等風險，有助預防相關併發症。 糖尿病患者出現心血管疾病的風險較一般人高，原來與血管收窄問題有關，特別是已患有高血壓、高膽固醇人士，血管會更易收窄及閉塞，有機會誘發不同心臟病，造成急性心肌梗塞、心臟衰竭等問題。患者併發腦中風、腎衰竭的機會也較高。港怡醫院心臟科顧問醫生吳基恩指出，糖尿病屬長期病患，若病情控制得越差，兼且時間越長，各器官衰竭的風險也會提高，不容忽視。

男士心絞痛入院 揭患心肌梗塞 港人工作繁忙，壓力大、飲食習慣欠佳，各式加工食物或快餐隨處可見，加上缺乏運動、有煙酒習慣等，都會增加患上不同都市病的風險，若未有及時進行檢查，更未必察覺。吳醫生指，曾有一名47歲男子因心絞痛、胸口不適入院，檢查揭發他有「三高」問題（高血壓、高膽固醇及高血糖），同時懷疑有心肌梗塞情況。該名患者需接受心導管檢查，最後證實心臟的主要血管均出現嚴重閉塞，需要植入多個支架。主診醫生建議他術後改變生活及飲食習慣，例如控制飲食、多做運動，同時服用多類控制「三高」的藥物，包括控糖藥物「二甲雙胍」及新藥「SGLT-2抑制劑」等，來控制病情。

研究︰SGLT-2抑制劑助降心血管疾病風險 吳基恩醫生曾聯同多位心臟科專科醫生及深切治療專科醫生進行一項研究，評估糖尿病患者服用治療糖尿病藥物，分別是SGLT-2抑制劑及DPP-4抑制劑的成效，包括心血管疾病風險。當中涉及2萬多名平均年齡為59歲的糖尿病患者，當中分批服用兩種藥物，追蹤期接近3年。結果顯示，使用SGLT-2抑制劑的糖尿病患者，期間出現心血管疾病病發的風險較少、只有4.4%（453宗）。服用DPP-4抑制劑人士，則多達7.0%（719宗）有關病發個案。

研究顯示，SGLT-2抑制劑可以讓患者透過尿液排出糖份及鹽份，從而對心腦血管產生保護，減低患上心腦血管疾病、腎衰竭等機會。DPP-4抑制劑則會改變身體的荷爾蒙，令人加快消耗糖份，但對心腦血管卻沒有明顯的額外保護。研究建議糖尿病患者可透過服用SGLT-2抑制劑，來預防糖尿病引起的相關併發症。 糖尿病患者需從生活不同方面著手，控制病情，例如節制吃甜食、控制攝取碳水化合物的份量，並定期「篤手指」監測血糖，了解血糖水平的變化。同時，患者應定期進行體檢，評估有否出現併發症，建議糖尿病人每年都進行心電圖檢查，若屬於高風險人士，醫生會根據患者的病情及風險因素，考慮適時進行心臟掃描檢查、超聲波檢查或運動心電圖等等。如出現心翳心悸、氣促、手腳無力、腳水腫等症狀，應盡快尋求醫生診症了解病況。

吳基恩醫生提醒，糖尿病的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

港怡醫院心臟科顧問吳基恩醫生