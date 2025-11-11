健康解碼｜糖尿病會破壞血管 或併發心臟衰竭 個人化治療 控糖護心 減死亡風險

糖尿病因初期無明顯症狀而經常被忽略，事實上它的「破壞力」驚人，一旦血糖水平持續高企，體內的血管就會逐漸被破壞。針對心臟血管而言，不少糖尿病患者都會出現動脈粥樣硬化，有機會引致不同的心血管疾病如心肌梗塞，嚴重時更可導致心臟衰竭。因此，糖尿病患者應好好管理病情，依從醫生指示用藥及保持健康的生活習慣，降低出現糖尿病併發症的風險。
糖尿病併發心臟病 不容忽視
糖尿病是引致心血管疾病的高危因素之一，因血糖太高會增加膽固醇積聚於血管內壁的風險，從而令血管收窄並引致冠心病。心臟科專科醫生羅君健表示，不少冠心病患者在做劇烈運動、走路急速或搬重物時，都會感到胸口有壓迫感，但停下來稍作休息後便會回復正常。值得留意的是，有些年紀較大的患者未必一定會出現心口痛或是感覺不會太強烈，有時他們更會以為只是肌肉痛、肩背痛或胃痛而忽略了心臟病發的先兆。
羅醫生指，糖尿病患者出現心血管疾病的病情通常都比一般人較嚴重，因為高血糖容易令血管有瀰漫性的變化，即不是只有局部位置狹窄，而是整條血管都可能受到破壞或是鈣化情況較嚴重，令醫生進行治療時更為複雜。他舉例，有些患者進行「通波仔」時，可能整條血管都沒有一個合適的位置擺放支架，因此要改用「搭橋」手術；如情況再嚴重些，可能連「搭橋」手術都不能採用，只能以「通波仔」處理局部堵塞的血管，之後再配合藥物治療控制情況。
新型糖尿病藥物具多重療效
針對有糖尿病的心臟病患者，他們必須透過改善飲食習慣、戒口、做運動及藥物治療以控制高血糖，從而降低心臟病復發的機會及死亡風險。在藥物方面，有研究證實新一代糖尿病藥包括SGLT-2抑制劑及GLP-1受體促效劑物能減少心臟病發及心臟衰竭風險，以及降低全因死亡率。
現時，不少國際指引及大型研究都建議患有糖尿病的心臟病患者，使用SGLT-2抑制劑或/及GLP-1受體促效劑為首選的藥物治療方案。羅醫生稱，如患者已出現心臟衰竭或糖尿腎可優先考慮SGLT-2抑制劑，因有臨床研究證實它能保護心、腎，而且即使它是透過小便排糖，患者出現尿道炎的情況亦不常見；對於較肥胖的患者，GLP-1受體促效劑則有助減重。
羅君健醫生提醒，治療糖尿病及相關心臟併發症有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討。在決定使用任何藥物前，醫生都會先了解患者的情況，再作個人化的治療選擇。