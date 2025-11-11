健康解碼｜糖尿病會破壞血管 或併發心臟衰竭 個人化治療 控糖護心 減死亡風險

糖尿病因初期無明顯症狀而經常被忽略，事實上它的「破壞力」驚人，一旦血糖水平持續高企，體內的血管就會逐漸被破壞。針對心臟血管而言，不少糖尿病患者都會出現動脈粥樣硬化，有機會引致不同的心血管疾病如心肌梗塞，嚴重時更可導致心臟衰竭。因此，糖尿病患者應好好管理病情，依從醫生指示用藥及保持健康的生活習慣，降低出現糖尿病併發症的風險。

糖尿病併發心臟病 不容忽視

糖尿病是引致心血管疾病的高危因素之一，因血糖太高會增加膽固醇積聚於血管內壁的風險，從而令血管收窄並引致冠心病。心臟科專科醫生羅君健表示，不少冠心病患者在做劇烈運動、走路急速或搬重物時，都會感到胸口有壓迫感，但停下來稍作休息後便會回復正常。值得留意的是，有些年紀較大的患者未必一定會出現心口痛或是感覺不會太強烈，有時他們更會以為只是肌肉痛、肩背痛或胃痛而忽略了心臟病發的先兆。