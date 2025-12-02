健康解碼｜糖尿病管理不善 可致腎功能衰退 複合藥物減蛋白尿 助逆轉早期糖尿腎

糖尿病患者平日要透過不同措施有效控糖，才能遠離各種併發症。家庭醫生張永德表示，糖尿病引致腎病變是最常被忽略的併發症，情況嚴重或無可逆轉，提醒病人定期進行腎功能檢查，及早保護腎臟，免受糖尿病情影響。現時有不同治療包括新型降血糖藥物，可有效逆轉病情，包括減少蛋白尿，阻止腎功能持續倒退。 家庭醫生張永德醫生指出：「病人很多時只關注糖尿病失控，對大血管的影響，例如容易中風及心臟病發。但多數人忽略對微血管的影響，包括糖尿腎風險」長期高血糖會令血管內皮受損及產生慢性炎症，促進動脈粥樣硬化，並傷害腎小球的微血管，逐漸令腎功能下降。

當腎功能倒退至低於2成，便要接受介入治療包括洗腎，屆時病情已不能逆轉。而患者的心腎健康，亦往往與之有密切關連，因為腎臟負責調節血壓，當腎功能倒退，可令血壓上升，影響心臟泵血功能，長遠增加心衰竭風險，故此，糖尿腎併發症需更關注。 糖尿腎早期多數無症狀 早期糖尿腎症狀不易察覺，通常靠檢查才得悉腎功能出問題，包括驗血檢測肌酸酐（creatinine）水平；驗小便檢測微蛋白尿。微量白蛋白尿是腎臟功能受損的早期指標，張醫生建議糖尿病人，每3個月至半年要檢查腎功能狀況。

新型降血糖藥物 助減慢腎功能惡化 傳統控糖藥物包括二甲雙胍、磺酰脲、胰島素、DPP-4抑制劑等，有助降低血糖，但保護心腎功能有限。現時有新型降血糖藥物、即SGLT2抑制劑，透過抑制腎臟回收葡萄糖及鈉質，使過多糖分及鈉質經尿液排出，從而達到降低血糖、體重及血壓的效果。另外，它同時能保護腎臟和心臟，降低心血管疾病及慢性腎臟病發作的風險。現時市面亦有長效複方配方，一粒藥已包括兩種藥物（例如SGLT2抑制劑及二甲雙胍），只須每日1次的長效配方，更有助簡化用藥，增加患者服藥依從性，更有效控制病情。

病人服新藥後蛋白尿大減 60多歲李先生（化名），10多年前開始患「三高」問題，由於日常社交應酬多，經常外出飲食，又少做運動，血糖控制一直不理想，即使已服用3、4種控糖藥物，血糖控制仍未達標。早前李先生經檢查才發現有蛋白尿的問題，腎功能更已衰退到僅得3至4成功能，後來在治療方案中加入SGLT2i後，腎功能才改善，蛋白尿明顯減少，幸好能及時發現，若一直沒有處理，有可能在不久將來出現腎衰竭問題，屆時便需依靠洗腎或腎臟移植延命。

張醫生建議糖尿病患者在飲食方面，宜保持少油、少鹽及少糖，多菜少肉，包括進食新鮮蔬果。晚餐可減少吃澱粉質，例如白飯減半。但切忌自行節食，因為這可能導致血糖劇烈波動，對身體造成危害。培養運動習慣，對健康有益，例如飯後散步。 張永德醫生最後提醒，預防糖尿病併發症有不同方案，目標1）控制血糖 a1c<6.5、目標2） 降低糖尿病引致的心腎疾病風險。三高人士應恆常檢查腎功能及蛋白尿，並與家庭醫生商討選擇最合適治療方案。

家庭醫生 張永德醫生