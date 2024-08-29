健康解碼｜糖尿腎無聲殺手 新藥保心腎

長期血糖過高可引致各種併發症，包括腎臟受損，一旦病情變得嚴重，患者甚至有可能需要長期洗腎。有醫生指，早期的糖尿腎沒有明顯症狀，容易被人忽略，提醒糖尿病患者或高危人士必需定期檢查，才可及早發現問題及治療。現時有新藥物可同時控制血糖及保護腎臟，為患者帶來希望。

初期症狀 易被忽略

糖尿病是慢性疾病，如果病情輕微，患者可能不會感到任何不適，因此不察覺自己患有糖尿病。家庭醫生張國威醫生指，有些糖尿病患者初期可能會感到口渴、尿頻或體重驟降等，但都不是一些很明顯的徵狀，很容易被忽略。當血糖長期過高，有機會引起不同併發症，令器官受損：「器官受損可分為大血管及小血管的併發症，大血管例如心臟、腦部及腳部，可引致心臟病、中風和週邊血管病變；小血管則包括眼睛及腎臟，可引致糖尿上眼及腎病等。」因糖尿病引起的慢性腎病可分為五期，第一、二期的患者可能會有輕微的蛋白尿，第三期的患者會開始腎功能等驗血指標開始變差，例如肌酸肝上升，腎過濾率下降，腎過濾率降至60至到45是屬於3A期，45至到30是屬於3B期；第四期的患者開始有較多明顯症狀，可能會出現疲倦、水腫及貧血，骨骼亦開始出問題。