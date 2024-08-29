健康解碼｜糖尿腎無聲殺手 新藥保心腎

長期血糖過高可引致各種併發症，包括腎臟受損，一旦病情變得嚴重，患者甚至有可能需要長期洗腎。有醫生指，早期的糖尿腎沒有明顯症狀，容易被人忽略，提醒糖尿病患者或高危人士必需定期檢查，才可及早發現問題及治療。現時有新藥物可同時控制血糖及保護腎臟，為患者帶來希望。
初期症狀 易被忽略
糖尿病是慢性疾病，如果病情輕微，患者可能不會感到任何不適，因此不察覺自己患有糖尿病。家庭醫生張國威醫生指，有些糖尿病患者初期可能會感到口渴、尿頻或體重驟降等，但都不是一些很明顯的徵狀，很容易被忽略。當血糖長期過高，有機會引起不同併發症，令器官受損：「器官受損可分為大血管及小血管的併發症，大血管例如心臟、腦部及腳部，可引致心臟病、中風和週邊血管病變；小血管則包括眼睛及腎臟，可引致糖尿上眼及腎病等。」因糖尿病引起的慢性腎病可分為五期，第一、二期的患者可能會有輕微的蛋白尿，第三期的患者會開始腎功能等驗血指標開始變差，例如肌酸肝上升，腎過濾率下降，腎過濾率降至60至到45是屬於3A期，45至到30是屬於3B期；第四期的患者開始有較多明顯症狀，可能會出現疲倦、水腫及貧血，骨骼亦開始出問題。
由於有毒素累積在身體內，部分患者的皮膚會變深色及感到痕癢。如果踏入第五期，便可能需要洗腎。由於初期的糖尿腎病徵並不明顯，高風險人士應定期接受尿液檢查，才能及早發現問題。
新式藥物 保護心腎
張醫生解釋，治療上以往當患者因糖尿病影響到腎功能時，並無針對性的藥物可減慢腎臟轉差，患者的腎功能持續下降，醫生也束手無策。可幸的是，現時有新一代藥物，不但可以控制血糖，更可預防及治療腎病，減少心臟衰竭的死亡率：「很多研究發現，新式的糖尿藥對預防腎病或保護腎臟都有幫助，例如一種叫SGLT2抑制劑的藥物，可以幫助身體排走糖份，減少身體的鹽份，改善血壓及減重，有助腎病初期患者減少蛋白尿，長遠減慢腎功能下降速度，減低心臟衰竭的死亡率等。」張醫生說。
一些腎病病情發展至第三期B的患者，有可能需要減少某些傳統糖尿藥的劑量，甚至要改為注射胰島素，而新藥則可給予他們多一個選擇，繼續用口服藥物穩定血糖。
小心用藥 保護腎臟
除了藥物治療外，糖尿腎患者亦應定期接受尿液檢查，好好控制血壓、血糖、膽固醇及體重，注意飲食，以保護腎臟。「患者應避免進食太鹹或濃味的食物，進食適量蔬菜。不過要留意，如果腎病去到中後期，不宜食用部分鉀質太高的蔬菜。而有糖尿病或關注自己會否患有慢性腎病的人，亦應盡量減少服用非類固醇消炎止痛藥，這些藥物長期使用可能會傷腎。」張醫生補充。
備注：
張國威醫生提醒，治療糖尿病有不同方案，各有其成效及副作用，在任何決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案，如需長期服用以上藥物，應先詢問醫生意見。