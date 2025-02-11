健康解碼｜約三成子宮內膜癌帶有dMMR生物標記 配合免疫治療及化療 精準抑制腫瘤生長

個人化治療癌症成為近年大勢所趨，除了常規的手術、放射治療、化療等選擇，也可以因應腫瘤標記，於晚期或復發時配對合適的標靶藥物或安排免疫治療。以本港最常見女性癌症之一的子宮內膜癌為例，如果患者經檢測後發現其腫瘤帶有錯配修復缺陷（dMMR）的生物標記，除了傳統化療以外，治療時可以安排加上免疫治療使用。有臨床腫瘤科專科醫生指出，由於帶有dMMR的腫瘤會有過量表達PD-1免疫受體及其配體的情況，因此抑制PD-1/PD-L1能夠達到一定治療效果；配合化療使用，能夠產生協同效應，抑制腫瘤生長。

根據醫管局最新數據顯示，子宮體癌為本港婦科癌症中排名第二位，錄得新症個案接近1,200宗，發病年齡中位數為57.5歲。臨床腫瘤科專科羅麗柔醫生指出，「有接近七成半至八成子宮體癌均屬子宮內膜癌，而子宮內膜與子宮頸並非同一種器官，兩者的分別就好似口腔內膜及嘴唇，雖然相連，但治療方法卻有所不同。」 早期症狀不明顯 易與停經混淆 早期的子宮內膜癌症狀不明顯，例如陰道異常出血，包括停經前經期長而頻密、經血多或經期之間出血等等，但這些症狀可能會令婦女誤以為停經不穩定所引致。一名年約49歲女士，早前出現不規則經血，誤以為是接近停經的徵兆。但後期發現肚腹開始腫脹，經過醫生檢查後發現，確診患有子宮內膜癌，再進一步檢查，了解到其腫瘤特性，帶有錯配修復缺陷（dMMR）的生物標記。醫生因而為她選用免疫治療加化療，成效理想。

羅醫生表示，大約有三成子宮內膜癌患者帶有dMMR的生物標記，現時可以透過免疫組化（IHC）或次世代基因定序檢測（NGS）來評估，其後再因應患者身體情況及癌症期數，制定合適的治療方案。 晚期或復發、具有dMMR子宮內膜癌的治療選擇 傳統上，倘若患者的腫瘤已屬於晚期或復發，一般難以透過手術完全切除。因此，治療大多數會安排化療，以盡可能縮小腫瘤，但相關成效有限。隨着近年發現特定的生物標記，相應的治療亦相繼出現。以帶有dMMR生物標記為例，由於dMMR會過度表達PD-L1免疫受體及其配體（PD-L1及PD-L2），故透過抑制受體表達的免疫治療藥物，能夠提升免疫系統對腫瘤的識別和攻擊能力；再配合化療藥物，可以產生免疫調節效應，為晚期、具有dMMR生物標記的子宮內膜癌患者，帶來更多治療選擇。

羅醫生指出，免疫治療需要定期接受靜脈注射，期間患者可能會出現皮疹、皮膚乾燥、肚瀉、甲狀腺功能低下等副作用，患者如果有任何不適，應馬上向主診醫生反映。此外，每種治療方法的成效各有不同，患者應該向主診醫生詳細商討，並因應個人病情、身體狀況，以選擇最合適的治療方案。

臨床腫瘤科專科羅麗柔醫生