健康解碼｜經常舉手無力 睡覺肩膊痛 元兇可能是肩旋轉肌撕裂？

睡覺時因肩膊痛發作，痛極醒來，元兇可能是「肩旋轉肌」（又稱肩䄂）撕裂。從事理貨員多年的李先生（化名），最近幾個月便受到以上問題困擾，不但感到舉手無力，更因肩膊疼痛、僵硬，影響睡眠質素和日常生活。有骨科醫生表示，痛症若明顯影響生活，患者應及時求醫，積極處理病情。治療肩旋轉肌撕裂的方案可因病情而異，例如使用處方消炎止痛藥及外用消炎止痛貼：若撕裂嚴重，則可考慮接受手術。 骨科專科醫生陳道文表示，肩旋轉肌是圍繞肩關節的肌肉及肌腱，包括岡上肌、岡下肌、小圓肌和肩胛下肌，主要負責穩定肩關節，協助肩部進行旋轉、提舉及外展等動作。肩旋轉肌撕裂是常見造成都市人肩膊痛的原因，多見於中年人或長者身上 。

造成撕裂的原因包括長期勞損、意外跌倒受傷；或肩峰底受到撞擊，例如打羽毛球、游泳或搬貨物上架期間，因肩部重複進行旋轉及向上提舉動作，引致肩峰㡳受摩擦及遭撞擊。另外，由於有關肌群的血液循環較差，若曾受傷有舊患，亦可誘發長期痛症。 理貨員因勞損致肩膊僵硬疼痛、手無力 50歲多歲的李先生（化名），在超市任職理貨員多年，因持續右邊肩膊痛3個月而求醫，痛症令他無法熟睡，經常痛醒，日常感到右手無力、難以舉起，肩膊很僵硬。病人經磁力共振檢查確診肩旋轉肌撕裂，他初時接受非手術治療，包括服用消炎止痛藥、使用處方消炎止痛貼及接受物理治療，病情一度獲紓緩。後來陳先生繼續重複進行搬貨工序，病情持續惡化，最後靠手術治療才能康復。

不少人會將肩旋轉肌撕裂與肩周炎混淆。陳醫生指出，肩周炎通常較少在夜間睡眠有痛楚，患者一般不會覺得手部乏力。肩旋轉肌撕裂的主要症狀是患處疼痛、僵硬及受影響的手部乏力，並可以有以下表現： 夜晚痛醒（與姿勢有關，所以側睡時較易誘發痛楚）

進行舉手動作時，感到疼痛，包括使用水壺斟水

向上掛衫

舉手梳頭 非手術治療包括外用消炎止痛貼 肩旋轉肌撕裂的患者，可先接受非手術治療的方法，例如讓患處休息，避免進行過多劇烈的舉高手動作，配合物理治療及冰敷。藥物方面，包括服用消炎止痛藥紓緩病情。但腎功能差、有胃炎或胃潰瘍人士，未必適合服用這些藥物。可考慮使用處方外用消炎止痛貼，讓藥力直接滲透患處作局部紓緩及止痛，減少對全身影響。其他方法包括在肩峰㡳下注射類固醇、透明質酸等，分別有消炎及減壓作用。如撕裂較嚴重，接受上述方法後無明顯效用，可考慮進行肩峰底減壓手術，及修補肩旋轉肌手術作改善。

陳道文醫生提醒，治療肩旋轉肌撕裂有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

骨科專科陳道文醫生