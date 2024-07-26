健康解碼｜老年糖尿病 可致心臟及腎衰竭

長者一旦患上糖尿病，可能會出現一些特別的病徵，例如記憶力變差，行路不穩，甚至失禁及精神錯亂。有老人科專科醫生指，糖尿病有機會引起慢性併發症，導致心臟衰竭及腎功能下降，提醒長者要定期監察身體，切忌自行停藥，以免病情惡化。 老年糖尿病患者 病徵特別 本港現時大約有50萬成年人患有糖尿病，當中約22萬人是65歲至84歲的長者1。老人科專科任展鵬醫生指，典型的糖尿病症狀包括小便頻密、尿量增多、經常感到口乾口渴、疲累及體重下跌等；長者的症狀有時卻可能會不太一樣：「老年糖尿病患者更容易會出現疲累、精神差、視力問題、脫水、小便頻密、失禁，亦常會出現皮膚感染，尤其是足部、胯下等地方，有時更可能會出現特殊的症狀，例如記憶力變差、走路不穩、容易跌倒；血糖持續過高亦有機會出現更嚴重的情況，例如精神錯亂、甚至出現昏迷。」由於長者本身可能有較多病痛，糖尿病的病徵很容易被忽略，除非有定時作身體檢查及抽血檢驗，很多時候是因為出現了併發症才驚覺患有糖尿病的。

長者病痛多 容易出現誤診 糖尿病可引起慢性併發症，包括心臟及腎功能下降：「長期血糖過高有機會加速血管硬化，影響心臟血管，導致冠心病。當心臟血管嚴重阻塞，有機會導致心肌梗塞，繼而造成心肌壞死及心臟衰竭。」任醫生指，血糖長期偏高也會損害腎臟血管，令腎臟受損而影響腎功能，嚴重的可導致腎衰竭。然而心臟衰竭及腎衰竭的初期症狀並不明顯：心臟衰竭初期症狀也許只是輕微的呼吸困難、氣促、疲倦、下肢水腫、心悸、胃口變差、體重增加等。一旦病情惡化，患者的身體狀態會顯著轉差，令日常生活會受到限制，最差時，即使在休息狀態也會出現呼吸困難、胸口不適等症狀。至於慢性腎衰竭，患者初期可能沒有任何症狀, 或者會有小便帶有泡沫、腳和眼皮浮腫等情況。「當惡化至腎衰竭，可能會出現尿毒症的症狀、小便會變得頻密但尿量變少、皮膚痕癢、面部及四肢出現水腫、神智不清，甚至昏迷。」

SGLT2抑制劑 有助降低心血管疾病風險 針對患有糖尿病而同時有心臟及腎臟問題的長者，治療方向除了控制血糖水平外，亦要以減慢心腎功能惡化及減少其他併發症出現為目標：「有研究報告指，SGLT2抑制劑這類糖尿藥有助降低心血管疾病的風險和死亡率，亦有保護心、腎的功效，尤其對心臟或腎臟衰竭病人有作用。病人可考慮加入這類藥物作為其中一種的治療方法。」任醫生說。 不過，此類藥物有機會增加尿道或生殖道感染的機會。任醫生提醒，除了控制血糖外，患者亦要保持良好生活習慣，例如戒煙酒、做適量運動、均衡飲食、有正常作息及充足睡眠：「切記按醫生指示定時食藥，不要自行停藥，要定期覆診，做併發症檢查，例如抽血檢驗血糖、膽固醇、腎功能水平，監察血壓、檢查眼底等。」

備注： 任展鵬醫生提醒，治療糖尿病有不同方案，各有其成效及副作用，如果對治療方案有任何疑問，應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案；亦建議市民多關心家中患有糖尿病的長者，留意有沒有新的症狀或併發症，儘早求醫，當醫療方案需要服用多種藥物時，要留意長者服用劑量是否正確，及對藥物有否出現副作用，有需要時可從旁提供協助及尋求醫生意見。

老人科專科任展鵬醫生