健康解碼｜脈衝場消融術助心房顫動患者回復正常心跳及節奏 研究指能有效降低中風 心臟病發 心臟衰竭風險

心房顫動會增加中風風險，的確令患者猶如時刻背負著計時炸彈。不過，有心臟科專科醫生指出，最新的研究顯示，如果在確診後的首年黃金時間內，積極採取手術治療如脈衝場消融術，能有效降低中風、心臟病發、心臟衰竭和心臟病引致死亡的風險。 心房顫動是心律不正的一種，香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、港怡醫院心臟科專科醫生奚小嫻表示，正常情況下，心臟的心房和心室會有規律的電流流動，心房擠血到心室，心室再泵血到全身。心房顫動時，心房的電流會變得非常紊亂（每分鐘可達400次或以上） ，導致心室無法規律地泵血。患者或會因為心跳變得不規則快速而導致心臟衰竭；一旦心房內部凝成血塊，更有機會隨血液流入大血管，造成中風或四肢缺血等危險後果，所以絕對不能忽視。

不過，心房顫動可分為偶發性和持續性兩種，偶發性指偶然出現心房顫動情況，所以較難透過普通檢查發現，奚小嫻醫生指出，部分患者在併發症出現後才確診，較常見的併發症為心臟衰竭，包括出現氣喘、腳腫、容易疲勞等；又或是出現中風，例如突然視力障礙、肢體無力等，如患者因症狀輕微或於短時間內消失而忽視情況，往後出現嚴重併發症的風險會大大提高。 傳統以藥物控制預防中風 奚小嫻醫生表示，以往治療心房顫動的重點是預防中風，醫生會根據 CHA 2 DS 2 -VASc 評分來評估患者的風險，高風險人士需要服用抗凝血藥物（即薄血藥）；另外，心搏過速的患者則會服用藥物減緩心跳速度。近年研究發現，病發後首年將心房顫動恢復到正常心跳節奏，比單純控制心搏速度更能降低中風、心臟病發、心衰竭和心臟病死亡的風險。特別是有心臟衰竭病史的患者，即使心房顫動持續時間不長，也需要儘快通過手術方式維持正常心跳以減低死亡率。

手術治療用以阻隔活躍電流進入心房 「約有70%的心房顫動源自左心室肺靜脈區域的活躍細胞引起的異常電流。透過微創方式進行肺靜脈阻隔術，就是以消融肺靜脈周邊組織阻隔這些活躍電流進入左心房。以往常用的射頻消融術和冷凍消融術會無差別破壞心肌附近組織，可損傷相鄰器官如食道及神經線。損傷後果未必即時可見，而是延遲數周甚至更長時間後才出現併發症，如食道穿孔，更會導致病人即時死亡。」 脈衝場消融術可填補傳統手術不足 提升治療效果 近年，醫學界引入脈衝場消融術（PFA）以解決傳統消融術的不足之處。奚小嫻醫生解釋，新的脈衝場消融術通過短暫的高頻高壓電流，以高壓電流於心房細胞表面形成小孔導致其死亡，可避免損害周圍的組織，降低併發症風險。數據顯示80%的患者在一年內都不會復發。另一方面，脈衝場消融術更可與三維成像儀配合，清除肺靜脈附近以外的其他不正常心房組織，使用範圍更廣，適合不同患者的需要。