健康解碼｜腎友免疫力低 「生蛇」風險增 接種疫苗 建保護屏障

年幼時生過水痘，水痘帶狀疱疹病毒便會潛伏在神經系統內，當身體免疫能力下降，水痘病毒便會被重新激活，導致「生蛇」。以慢性腎病為例，患者的身體抵抗力相對較差，加上部份藥物可能削弱免疫力，「生蛇」風險因而較高。有腎科專科醫生建議慢性腎病人士，可考慮接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，即使不幸「生蛇」，亦可減低併發症及蛇後神經痛發生。 廿歲出頭的阿瑜（化名）患有紅斑狼瘡症，確診一年後併發了腎炎，當時先後接受了類固醇及免疫系統抑制劑治療，病情得以受控。然而，她有天發現眼睛附近長出紅疹水泡，患處刺痛不已，其後發現是「生蛇」所致。由於病毒幾乎感染眼神經線，她的眼睛無法睜開，最後需要一個星期住院及靜脈注射抗病毒藥物才保住視力。慶幸的是她在病發後的「黃金72小時」內接受治療，否則或會造成眼睛潰瘍甚至失明。

免疫系統被削弱 病毒乘虛而入 腎病科專科醫生黃煜指出，俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒，是在患者生水痘後潛伏體內，越來越多證據顯示，患慢性腎病人士「生蛇」風險相對較高，這或與免疫系統較差，以及治療自體免疫引致的腎病及腎臟移植後所使用藥物例如免疫系統抑制劑，導致免疫系統被削弱有關。 黃醫生指，除了慢性腎病患者要提防「生蛇」，一般市民也不要忽略一些高危因素。他舉例，患慢性疾病例如慢阻肺病、心血管疾病及糖尿病等，「生蛇」機會可較健康人士高出很多。假如直系親屬曾經「生蛇」，家人「生蛇」風險亦較沒有家族病史人士高。

接種兩針疫苗 有助預防生蛇 近年，不少曾感染新冠肺炎的市民，會擔心身體免疫力轉差，難以對抗病毒感染。黃醫生認為，與沒有感染新冠肺炎人士相比，相關群組「生蛇」風險的確較高。他引述研究指，50歲或以上曾經感染新冠肺炎人士，「生蛇」機會較沒被感染人士較高，估計與新冠病毒導致淋巴細胞免疫功能失調，促使潛伏的帶狀疱疹病毒被激活而引發「生蛇」有關。 「生蛇」看起來如此難以避免，怎樣預防才最有效呢？黃醫生指出，接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，有效減低「生蛇」機會，也可以減低感染後的嚴重程度及出現併發症的機會，以及減輕後遺神經痛帶來的痛楚。其中50歲以上人士，以及19歲或以上免疫力較低人士，例如患有慢性腎病及其他慢性疾病，均可接種重組疫苗。黃醫生特別提到，一些免疫功能受損患者，包括接受腎臟移植人士，應接種重組疫苗，原因是舊有疫苗屬於活體疫苗，有機會引起輕微生蛇現象，這類人士並不適合接種，相反重組疫苗並沒有這個限制，建議接種兩劑，第二針應相距第一針一至兩個月。