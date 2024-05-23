健康解碼｜記錄最高流速 監察治療成效 自我管理 減哮喘復發

哮喘是一種十分普遍的慢性呼吸疾病，全球約有3億人患有哮喘，而估計香港哮喘患者也逾40萬人，其中兒童和成人分別佔10%及5%，哮喘儘然不能斷尾，但透過適當的控制和治理，患者亦可活出多姿多彩的人生。 患者除了要依從醫生指示適當用藥外，更需要從日常生活習慣中「做好自己」，建立一套自我管理計劃，藉此監察病情，其中撰寫「哮喘日記」及記錄「最高呼氣流速」（Peak Flow Rate），便能協助醫護人員監察及評估治療成效，藉此調整治療方案。 在本港，哮喘患者遍佈不同年齡階層，當患者受到致敏源或外來刺激物，便誘發支氣管發炎、腫脹、積有痰液而變得狹窄；從而引起喘鳴、呼吸困難、胸口有壓迫感及長期咳嗽等症狀。

哮喘日記 記錄治療日常 香港呼吸科護理學院前主席、呼吸科專科護士列碧琪指出，要妥善管理哮喘病情並防止發作，除了定時服藥外，首要原則便是避開致敏源或有可能誘發哮喘的環境因素。她舉例，部份患者會受到動物毛髮、花粉、塵蟎、日夜溫差，以至化學氣味或空氣污染等因素影響而發病，故此必須了解誘因並減少接觸。 此外，哮喘患者的自我管理同樣重要。列碧琪建議，患者可嘗試撰寫哮喘日記，記錄所服用之藥物、用藥次數、有沒有其他相關敏感病徵及運動有否使其發病等，特別是填寫「最高呼氣流速」，有助醫護人員在患者覆診時評估治療成效。

所謂「最高呼氣流速」是指患者將肺內空氣大力吹出肺外的最高速度，透過「最高流速計」吹氣及記錄讀數，可反映著肺功能及哮喘控制情況。當哮喘惡化，支氣管便會收窄，最高流速便會下降；相反病情轉好，呼吸變得暢順，最高流速便會回升。 最高流速 預視病情進展 為甚麼記錄「最高呼氣流速」如此重要呢？列碧琪指出，這些數據能讓患者在病情轉趨惡化前，及早控制病情，例如發作期間，是否需要增加吸入藥物的次數或開始服用口服類固醇和抗生素等次數，而且也可以給醫護監察患者是否正確用藥，藉此調整治療策略。

曾有一名患哮喘的男士，對自己的病情愛理不理，用藥習慣也差，當徵狀稍有好轉便會自行停藥，結果多次因急性發作入院，最嚴重一次更被送入深切治療部。其實，每次發作入院，意味著病情有惡化趨勢，甚至會有性命危險。 要妥善控制哮喘，必須按時及依從指示使用短效氣管舒張劑及吸入式類固醇等藥物，惟列碧琪指出，部份哮喘患者對用藥存在一些錯誤觀念，例如發作時只會使用短效氣管舒張劑這類救急藥，較少使用吸入式類固醇︰「他們普遍希望得到『即時紓緩』的目的，忽略了消炎及長期控制的重要性。」

不過，即使哮喘患者願意用藥，使用方式也未必正確。列碧琪說，使用吸入式藥物需要技巧，如短效氣管舒張劑最理想是百分之十至二十藥效能夠到達肺部，故此在醫生處方藥物前，護士會指導使用方法和技巧及評估患者手力和靈活度，確保他們正確使用並獲得藥物最大的效益。 她提醒患者在生活細節上保持謹慎，例如注意季節及環境轉變，尤其臨近入冬，以及出入冷氣地方，溫度差異亦有機會誘發病情。同時，她鼓勵心肺功能較好的患者多做運動，如擔心運動期間發作，可以事前使用短效氣管舒張劑，有助解決喘鳴問題。