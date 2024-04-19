健康解碼｜足踝扭傷 處理不當隨時傷完再傷 消炎止痛配合物理治療 協助關節回復功能

熱愛運動人士，經常又跳又跑，最容易弄傷足踝；而足踝受傷後的處理方案，可說非常關鍵，一旦處理不當，有可能增加日後舊患復發風險。有骨科專科醫生指出，扭傷後可採取「P.R.I.C.E」措施，避免加重傷勢，如症狀屬較輕微，可透過外用消炎止痛藥貼紓緩不適，並且接受物理治療，讓足踝關節回復功能。 三十歲的阿豪（化名）一次運動時扭傷足踝，證實足踝外側韌帶撕裂，距骨軟骨更被磨損。阿豪接受物理治療後足踝持續不穩及疼痛，因而接受了韌帶修補手術及物理治療。他的症狀本來大幅改善，惟因八個月後再次扭傷足踝後，足踝再次長期疼痛，需要以拐杖輔助走路。檢查發現，他的外側韌帶再次撕裂，最終需要接受韌帶重建手術，始能助其足踝痛楚減少，並恢復足踝穩定。

P.R.I.C.E 防傷勢惡化 骨科專科醫生茹柏謙指出，足踝經常扭傷，反映足踝關節呈不穩定狀態，增加距骨軟骨磨損的風險，並且增加足踝周邊位置生成骨刺的風險，日常運動甚或步行時便會產生痛楚，導致足踝關節提早退化。他舉例，足球、籃球、羽毛球及欖球等經常需要跳躍、奔跑及突然轉向的運動，容易令前足向內翻或脛骨向外旋轉，令足踝受傷。 茹醫生提醒，一旦扭傷足踝可採取「P.R.I.C.E」措施︰受傷後應保護（Protect）關節，避免郁動，隨後就要休息（Rest）及予以冰敷（Ice），務求減退腫脹疼痛。之後就要按壓（Compression），在傷患位置適當包紮，防止繼續腫脹，最後要抬高（Elevation）至高於心臟位置。這些措施均有助避免傷勢惡化。

茹醫生提醒，應對傷患初期應避免熱敷，並且切勿自行拉扯患處，以免令足踝及周邊組織傷勢惡化。患者應盡早接受診斷，醫生可透過X光排除骨折的可能性，並按照臨床推斷安排磁力共振檢查距骨軟骨受損及外側韌帶受損的程度。 外用藥貼 減腫脹疼痛 像阿豪這類個案，其實並非罕見，醫生會按照患者對物理治療的反應，建議足踝持續不穩及容易扭傷的患者考慮手術治療。一般嚴重扭傷的患者需要約八至十二個月休養才能康復。相對而言，較為輕微的個案，大約兩至三天便可有大幅度的復原。部份患者在受傷初期會服用消炎止痛藥物紓緩痛楚，茹醫生認為，這有助於控制急性痛症，惟要留意口服消炎止痛藥物或會增加傷害胃部及腎臟風險，患者用藥前最好諮詢醫生意見。

近年，有些患者則會使用處方外用消炎止痛藥貼減輕痛楚，茹醫生指這類藥貼的好處是直接吸收入身體的系統性劑量較低，醫生會按照患者病歷及足踝疼痛程度處方合適的藥物協助患者控制痛症。 茹醫生建議，患者應接受物理治療以增加足踝的穩定性及協調性，同時可加強腓骨肌肉訓練，減低日後再次扭傷的風險。他並提醒患者，足踝扭傷的治療方法眾多，各有成效及副作用，應按照醫生建議考慮身體狀況及病徵等，選擇最合適的治療方案。