健康解碼｜躁鬱症情緒兩極化 長效針劑穩控病情

躁狂抑鬱症又稱「雙相情感障礙」，患者會在「躁狂」與「抑鬱」兩種極端情緒之間，於不同時間互相交替，並影響患者的思想及行為。精神科專科黎智麟醫生指，躁鬱症可令患者情緒出現劇烈變化，一旦情緒失控，更會做出危險行為；現時有長效針劑可穩定患者情緒，更可解決患者忘記服藥及因病識感低（即自覺自己患有疾病並需要治療的能力）而自行停藥的問題，有效控制病情。 黎醫生指，躁鬱症發病年齡大多在青年至成年期之間。在躁狂發作期間，患者情緒會變得高漲，脾氣變得暴躁及缺乏耐性，更會縮短睡眠時間，但仍然精力充沛，亦會表現得過分自信，容易作出衝動行為，如超速駕駛、胡亂賭博及過度消費等。在抑鬱發作時，症狀與抑鬱症極為相似，患者會長時間情緒低落，對事物失去興趣及動力，而且變得悲觀絕望，或會出現失眠、食慾不振，嚴重者甚至會產生自殺念頭。

躁鬱症易誤診 有家族病史要留意 「在診斷時，醫生會評估患者於不同階段出現的情緒狀態。躁鬱症患者於初次發病時，大多表現為抑鬱症的症狀，有機會被誤診為抑鬱症。患者接受抗抑鬱藥物治療後，有機會將病情轉變為躁狂期。」黎醫生說。有躁鬱症的家族病史、童年創傷（如曾受虐待、失去至親）的人士都會增加患上躁鬱症的風險。 曾有個案，20多歲的李小姐任職會計師，父親患有躁鬱症。李小姐因工作繁忙，同時需要應付不同的專業考試，首次發病時有抑鬱的症狀。經醫生評估，診斷李小姐患有中度抑鬱，醫生為她處方抗抑鬱藥物，抑鬱的症狀在短期內已經消退。再次覆診時，她的情緒變得高漲，出現躁狂的病徵，加上家族有躁鬱症的病史，醫生為她處方穩定情緒的抗精神病藥物。但服藥後，李小姐的情緒變得不穩定，甚至出現危險行為而需要送院接受治療。其後病情受控出院，但藥物的副作用令她疲累難受，有時亦會忘記服藥。與醫生商討後，李小姐轉用新一代的抗精神病藥物長效針劑，不但疲倦感大有改善，情緒亦維持穩定，沒有復發，使她能夠重投工作。

長效針劑副作用較少 治療成效更穩定 在治療方面，會以控制病徵、穩定患者情緒，以及幫助患者的生活重回正軌為治療目標。醫生通常會處方穩定情緒的藥物，例如鋰劑和丙戊酸鈉。使用鋰劑的患者需要定期抽血檢驗，以確保體內鋰含量正常，而女性患者在服用這兩種藥物期間更要避免懷孕，以減低嬰兒先天畸形的風險。 患者或因受病情影響令情緒不穩定，而不按照醫囑服藥。「例如在躁狂階段時，患者自以為已經痊癒而拒絕服藥；而在抑鬱階段時，或因集中力下降而忘記服藥。」黎醫生表示，現時有新一代的抗精神病藥物長效針劑供患者選擇，以調節體內的多巴胺水平，有助穩定患者情緒。患者只需每數星期或每月到診所或醫院接受一次藥物注射，便可以減輕服藥對患者的影響，尤其是全職人士的日常生活，亦可以減少照顧者每天提醒患者依時服藥的壓力和擔憂。長效針劑透過手臂或臀部肌肉注射，藥物會於體內慢慢釋放藥效，從而穩定藥物在體內的濃度，有效地控制患者病徵、穩定情緒，以及改善功能恢復。長效針劑的副作用（例如手震、催乳素增加及體重增加）亦相較少，有助提高患者的藥物依從性，減低復發及入院的風險。

黎醫生提醒，治療躁鬱症有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。