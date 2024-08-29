健康解碼｜運動熱潮下 十字韌帶撕裂個案增 重建+物理治療助康復

體育盛事浪接浪，不少市民也受感染，希望投入其中；但有骨科專科醫生呼籲，做運動應循序漸進量力而為。在奧運及北上滑雪熱潮下，臨床上一些鮮有運動習慣而十字韌帶撕裂的個案，在過去數月有所增加；醫生提醒市民如沒有恆常鍛鍊，進行需突然急停或轉向的運動時要加倍小心，否則可增加十字韌帶撕裂的風險，屆時可能需透過手術重建。 骨科專科陳俊銘醫生指出，人的膝關節有兩條十字韌帶，有前後之分，呈十字型，連接大腿及小腿骨。前十字韌帶可限制小腿骨向前郁動及控制膝關節旋轉、內翻及外翻；後者則可限制小腿骨不能向後郁動，兩者對整個膝關節的動作提供穩定作用。

急停轉向容易受傷 陳醫生解釋，當膝關節的彎曲及扭動能力，超過可以承受的範圍，十字韌帶便會撕裂，並非勞損問題所致︰「一般而言，前十字韌帶的受傷機會較大，主要與運動創傷有關，例如籃球、滑雪、足球以至近年大熱的劍擊等需要急停、突然轉向、快速攔截及跳高落地的運動，受傷風險相對較高。」 陳醫生提到，很多時候前十字韌帶撕裂都是非接觸性的受傷；曾有一名平日鮮有鍛鍊的男士，因近月奧運熱潮而興起相約朋友打籃球，結果一次跳高落地而扭傷膝蓋，經診斷後證實是前十字韌帶撕裂。臨床觀察所見，亦有愈來愈多前十字韌帶受傷的個案是在沒有滑雪經驗下，到室內滑雪場滑雪而發生意外受創。

大約七成前十字韌帶撕裂的患者，受傷時會聽到「啪」一聲，隨之而來是劇痛，無法再繼續運動，部分人甚至會有半月板受傷及骨裂情況。陳醫生提醒，一旦遇到類似情況，患者應即時休息、敷冰、按壓傷口並提高患肢，以減低腫脹情況，然後盡快求診。醫生會透過臨床診斷及X光等檢查，先排除骨裂，再用磁力共振確定前十字韌帶或半月板會否有撕裂的情況。 物理治療避免再傷 假如患者疼痛持續，陳醫生指可服用消炎止痛藥以紓緩痛症及發炎，部分不適合口服藥物的患者，例如本身胃部不適或有胃潰瘍，可選擇使用外用非類固醇消炎止痛藥貼，有助藥效直接滲透患處，並能減低傳統口服藥物所帶來的副作用。

有患者或會問，十字韌帶撕裂是否必須接受手術？陳醫生指非必然，必須視乎撕裂程度及運動習慣。舉例說，並非經常運動、部分十字韌帶撕裂的患者可以考慮非手術治療，透過物理治療去鍛鍊四頭肌等大腿肌肉，藉此提升膝蓋穩定性，十字韌帶亦有機會因而癒合；假如是完全撕裂、酷愛運動的患者則會建議以手術應對。 陳醫生說，重建十字韌帶手術主要分為三個階段︰患者術前需要接受物理治療，以減低痛楚並作鍛鍊，有助加快術後復原；手術期間，先在身體內側後筋或從髕骨位置取出筋腱，再在小腿及大腿骨鑽出隧道，再以筋腱穿過並固定；術後大約九個月至一年才能完全康復，並要持續接受物理治療及訓練步姿。

陳醫生提醒，大約兩成人在術後會再同一邊或另一邊十字韌帶再度撕裂，原因是患者過早重做高強度運動及姿勢不正確。他建議，運動前應該有足夠熱身，避免關節太過繃緊，平日亦多鍛鍊大腿肌肉，均有助預防十字韌帶撕裂。

骨科專科陳俊銘醫生