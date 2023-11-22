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健康解碼
2023-11-22 07:30:00
日報

健康解碼｜重度抑鬱 輕生風險高 綜合治療 康復有期重拾希望

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健康解碼｜重度抑鬱 輕生風險高 綜合治療 康復有期重拾希望

健康解碼｜重度抑鬱 輕生風險高 綜合治療 康復有期重拾希望

遇上重度抑鬱，就如大腦「當機」，整個腦袋被卡住了，定格在長期情緒低落、人生意義盡失，流露自殺傾向和負面思想的迷霧中，身心備受摧殘，需盡早接受合適治療才能重啟大腦，遠離危害生命的風險。 綜合治療是其中一種治療方案，採用新一代抗精神病藥物等途徑，讓重度抑鬱病人有機會痊癒，重拾人生節奏。

77歲的林婆婆（化名）曾是小學教師，退休後面對喪偶、婆媳關係問題及心臟需兩度「通波仔」等困擾，感到情緒低落和焦慮。因新冠疫情期間困在家中焦慮加劇，更發現連唱粵曲的興趣也失去，生活的動力殆盡，泛起輕生念頭，經醫生確診為重度抑鬱。


容易復發   惡性循環

精神科專科曹國柱醫生解釋，自殺傾向是患上重度抑鬱的重要訊號，需由抑鬱症核心徵狀說起，「這包括不開心的情緒持續超過兩星期，失去精力和喪失興趣。」在這三大徵狀之上，再出現一些周邊徵狀，例如有自殺傾向，以及生理徵狀如失眠、食欲不振、思考動作緩慢，體重大減等，極致時甚至衍生精神徵狀，產生負面的幻覺和妄想，例如覺得全世界也在偷拍自己，將自己貶至一文不值。凡此種種均是重度抑鬱的警號。

此外，重度抑鬱患者的家族史較明顯，復發機會較高，而酗酒吸毒以及遇上人生巨變如喪親、離婚和破產等，也會誘發此病。

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曹醫生指出重度抑鬱的危險在於，若患者未能及時治療，會出現自殺傾向。即使病人自殺不遂，一日病情沒「清零」，也會因為失去動力，不眠不吃不動而影響健康，重度抑鬱亦會頻頻復發，成為惡性循環。

 

新一代抗精神病藥物作加強治療

若獲適切醫治，重度抑鬱也有機會痊癒，「抗抑鬱治療其實頗為人性化，首先救命遏止自殺風險，爭分奪秒恢復腦部功能。」曹醫生形容重度抑鬱如大腦「當機」，無法自動調整，需借助藥物等治療才能重新啟動和運作。

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治療重度抑鬱有多種方法。曹醫生說，第一線治療主要為腦部血清素和去甲腎上腺素調節劑。若果病人已依時服藥，藥量增加後仍然成效不彰，就會轉換藥物種類。另一方法是透過綜合治療，配搭新一代抗精神病藥物作加強治療，並逐步調校合適的份量，去提升抗抑鬱功能。

曹醫生指出，新一代抗精神病藥物具備多巴胺及血清素調節功能，除了可減輕幻覺和焦慮徵狀之外，比起傳統藥物相對安全且耐受性較高。一般用藥後約二至四星期已見成效，有效減低抑鬱症狀和自殺風險。

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盡早求診  勿躭誤病情

上文提及的林婆婆，曾服用安眠藥和鎮靜劑，惜作用不大。其主診醫生先處方腦部血清素和去甲腎上腺素調節劑，可是服藥三個月，即使去到較高劑量，僅能減少五至六成徵狀。主診醫生遂轉用綜合治療，加入新型抗精神病藥物作加強治療，林婆婆的失眠與早醒問題得以紓緩，約一個月後病情已大幅好轉，也願意與醫生聊天與開玩笑，有興致細數人氣男團成員的姓名，重度抑鬱徵狀已減少八至九成，大致康復。

曹醫生認為，綜合治療提高了治癒重度抑鬱的成效，亦指出病人懂得適時求助和接受治療，才是勇敢和意志力的真正體現。他補充，平日培養生活規律，並擁有固定作息時間，有助預防患上重度抑鬱。

曹醫生提醒，重度抑鬱治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

精神科專科曹國柱醫生

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