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健康解碼
2023-10-30 07:30:00
日報

健康解碼｜針對治療銀屑病 藥效互補

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健康解碼｜針對治療銀屑病 藥效互補

健康解碼｜針對治療銀屑病 藥效互補

銀屑病會導致皮膚發炎及增生，形成厚厚的皮屑，不僅影響日常生活，若病情反覆，可增誘發其他併發症的風險。有皮膚科專科醫生提醒患者，儘量在病情輕微時及早作出治療，現時有「二合一」外塗藥物結合維他命D衍生物類固醇的作用，雙管齊下，有助穩定管理銀屑病。

 

銀屑病損生活質素

銀屑病是源於免疫系統紊亂，錯誤攻擊自身皮膚細胞，導致皮膚發炎及增生，據估計本港大約有兩萬名患者。皮膚科專科醫生陳湧指，銀屑病屬全身性疾病，嚴重時不止影響皮膚，更會併發銀屑病關節炎、炎症性腸病、虹膜炎及代謝綜合症等共病，患者應在病情輕微時盡早介入。

如何為之病情輕微呢？陳醫生以皮膚面積為例，臨床上會評估皮膚受影響之面積，一隻手掌面積為百分之一，如果患處面積佔少於百分之三（即三隻手掌）便屬於輕微；百分之三至十則為中度，超過百分之十便是嚴重。他補充，診斷必須同時評估病情對患者的生活影響，例如有否失眠、自信心下降、甚或出現抑鬱及焦慮等。

在制訂相應治療方案上，陳醫生指患者意願亦是非常重要︰「有時患處會在一些外露地方，例如關節外側及小腿等，甚至有時會痕癢得令人無法集中精神。」他表示，曾有一名廿多歲男學生，儘管受影響範圍不多，只集中於頸背及頭皮位置，惟每次上課總會被坐在後方的人見到，使其失去自信，於是這名患者希望尋求更快、更有效的治療。

 

外塗藥物含雙重成份 加強療效

針對輕微至中等程度病情，除了多接觸陽光之外，一般以外用藥物為主，例如類固醇藥膏及維他命D衍生物，前者有助抑制細胞及皮膚發炎的情況，後者則能促進皮膚細胞的正常分化及抑制過份的角質層增生，從而改善銀屑病的皮膚厚度以減少皮屑。亦有研究指，維他命D可減低類固醇令皮膚變薄的副作用，並修復肌膚屏障，對患者而言，既發揮治療效果，亦減低他們對類固醇副作用的憂慮。

為了盡早把病情控制，該名男患者使用了混合類固醇及維他命D衍生物的「二合一」藥膏，它能各自針對症狀，達至相輔相成的治療效果。

部份患者或擔心含膽固醇的藥物或使皮膚變薄，維他命D衍生物則會刺激皮膚，陳醫生認為，外用類固醇藥物在正確使用下，對身體沒有太大影響，只要並非長期搽於皮膚較薄位置，不良反應相對較少。而維他命D衍生物引伸皮膚刺激的風險則會因合併用藥而大為減少。

陳醫生認為，銀屑病即使在現階段暫無法根治，但只要及早作出適當處理，可免於病情惡化研究指銀屑病會增加中風及心臟病風險，因此雖嚴格上這雖並非直接致命的疾病，但仍可間接威脅患者的性命安全。」

陳湧醫生提醒，治療銀屑病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

皮膚科專科陳湧醫生

皮膚科專科陳湧醫生

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