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健康解碼
2023-12-28 07:30:00
日報

健康解碼｜銀屑病治療兩大關鍵︰及早介入 改善體質 病發兩年內使用生物製劑 療效更佳

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健康解碼｜銀屑病治療兩大關鍵︰及早介入 改善體質 病發兩年內使用生物製劑 療效更佳

健康解碼｜銀屑病治療兩大關鍵︰及早介入 改善體質 病發兩年內使用生物製劑 療效更佳

銀屑病的治療是一個長期過程，隨著醫學界對此症的了解加深，近年會特別提醒中度至嚴重程度患者，若能愈早開展生物製劑療程，控制病情的效果普遍更顯著。最新研究指出，發病兩年內使用生物製劑，達至完全清除病徵的比率，比遲用藥個案高出三成。有皮膚科醫生表示，患者亦需妥善管理體質，避免肥胖，方能將療效進一步提高。

皮膚科專科醫生盧景勳指出，銀屑病屬於免疫系統疾病，當身體內的T17細胞失衡，免疫系統便會攻打皮膚及關節，使其出現炎症反應，導致皮膚紅腫及脫皮，臨床上約百分之十至三十的病例，更會出現關節腫痛及晨僵，這些徵狀不止損害活動能力，更常令患者畏懼他人目光，不敢外出，對生活質素帶來重大影響。

 

生物製劑 抑制炎症反應

以往，治療銀屑病時，醫生會因應病情嚴重程度，決定外用藥物或系統性治療。如今就有研究指，及早使用包括生物製劑在內的系統性治療，有助及早抑制炎症發生。盧醫生解釋︰「人體的記憶T細胞會因炎症反應而累積，情況就如愈來愈多垃圾積聚於皮膚，病情愈拖延，愈難處理。有研究就指出，中度至嚴重程度患者在病發兩年內使用生物製劑，能夠達至PASI 0（即患者身上的銀屑斑塊近乎完全清除）的相對達標比率，比起病發兩年之後用藥的患者高出百分之三十。」

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盧醫生提及的生物製劑，作用是針對發炎源頭減低炎症反應，當中包括白細胞介素17抑制劑（IL-17）及白細胞介素23抑制劑（IL-23），超過七、八成患者用藥後病情明顯好轉。至於選擇哪類生物製劑，他指患者可按藥物的起效速度、注射頻密程度及個人意願選擇。

 

肥胖超重 驅動致病基因

除了及早使用療效顯著的藥物，患者的體質管理也非常重要。盧醫生說，肥胖及代謝綜合症是影響銀屑病治療成效的共病因素︰「肥胖代表著壞脂肪積聚並且分泌慢性發炎物質，進一步加劇身體的炎症，甚至影響心血管功能、誘發高血壓、糖尿病及脂肪肝等問題。加上吸煙及飲酒等壞習慣有機會驅動身體的表觀遺傳基因，令到致病基因暴露，屆時要逆轉就非常困難。」

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盧醫生指出，要將病情徹底控制，患者必須盡最大努力，包括身心管理、改善睡眠質素、健康飲食及運動等，不論是靜態的伸展及拉筋運動，或是動態的負重或帶氧運動，對改善病情也有莫大幫助。

近年經常被談及的腸道微生態，原來也與銀屑病控制有所關聯。盧醫生稱，人體大約七成的免疫淋巴細胞位於腸道，如果患者經常進食加工食品、含糖飲料及煎炸肥膩食物，或會破壞腸道微生態。而有本地研究更發現，患者在服用特定益生菌組合後，病情有百分之二十至三十的改善。

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備注：盧景勳醫生提醒，治療銀屑病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應主動與醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

皮膚科專科盧景勳醫生

皮膚科專科盧景勳醫生

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