健康解碼｜銀屑病甲易被誤為灰甲 及早抑制發炎因子 重拾正常生活

眼見指甲變色且顯得粗糙，不少患者立即聯想到灰甲，然而這也有可能是銀屑病的病徵，嚴重者或會惡化至離甲及指甲變形，以及出現紅疹斑塊和皮屑等皮膚症狀，宜及早求醫對症下藥。針對銀屑病治療，近年推出的新型生物製劑能夠抑制相關的發炎因子，療效理想，有助改善病徵，讓患者恢復正常生活，重拾自信。 四十多歲的羅女士（化名）於一年多前，發現指甲和腳甲逐漸變得粗糙，且出現變形和離甲的情況，她以為是灰甲所致，在坊間購買灰甲藥水去治療，可惜成效不彰。後來她的腳甲問題惡化，走路時腳甲感到痛楚，加上偶爾掉下大量頭皮屑，惟有向醫生求診。原來她「誤判」病情，經醫生檢查後，發現銀屑病才是「真兇」。

皮膚科專科陳湧醫生表示，雖然灰甲和銀屑病同樣會令患者的指甲粗糙，然而銀屑病多伴隨皮膚症狀，包括厚硬的紅疹斑塊和鱗屑，以及脫皮，其中頭皮或髮線出疹且掉下皮屑，更是典型的銀屑病病徵。 甲面凹陷如被冰鑿 變形且痛楚 至於指甲症狀，銀屑病甲與灰甲有所不同，「銀屑病甲的甲面，像被冰鑿造成大量細小凹陷，部分患者的甲面與甲床分離，形成離甲。指甲白邊滲進原本粉紅色的甲板位置，而指甲變形亦是常見現象。反觀灰甲甲面，則呈現像滲進鐘乳石般的奶黃色，甲層亦會增厚。」

有別於灰甲源自真菌入侵，銀屑病屬於免疫系統疾病，由於免疫系統錯誤地攻擊皮膚，導致皮膚不斷發炎和增生，普遍發病年齡為15歲至30歲，以及40至60歲。除了皮膚症狀，銀屑病也有機會引發關節炎、代謝綜合症，眼睛和腸胃發炎等共病，也會增加血壓高、糖尿病和膽固醇高企的風險。 陳醫生指出，如果出現銀屑病甲，患者出現銀屑病關節炎的機會亦較高。此外，不少患者有感銀屑病甲外觀欠佳，與其他人接觸時，不敢伸出雙手以免尷尬，失去自信心之餘，學業、工作及社交生活也大受影響。

生物製劑 遏止炎症 傳統主要透過外用藥膏如類固醇，口服藥物及紫外光燈等治療銀屑病，然而成效有限。至於近年推出的生物製劑，能夠針對性地抑制與銀屑病有關的發炎因子，相比傳統治療方法成效較佳，亦見安全。陳醫生以白細胞介素抑制劑17（IL17）為例，能夠抑制白細胞介素17發炎因子，它是治療銀屑病的新式生物製劑，能夠遏止炎症及紓緩病徵。 陳醫生說，使用生物製劑後，約八成患者的症狀改善程度，高達九成以上，病情受控，這有助患者回歸正常生活，達到治療銀屑病的重要目標。

上文提及的羅女士，她的主診醫生處方生物製劑，約一個月後病情已受控，銀屑病造成的皮屑大減，指甲問題亦逐步改善，痛楚慢慢消退。 陳醫生提醒，銀屑病有多種治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

