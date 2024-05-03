健康解碼｜銀屑病 紅疹皮屑損身心健康 生物製劑 起效快 迅速消退病徵

銀屑病的主要病徵是身上的紅疹及皮屑，對病人來說，治療當然是愈快愈好，避免對身心造成極大困擾。針對中度至嚴重程度病情患者，如今有生物製劑能夠集中抑制發炎因子，當中又以「白細胞介素抑制劑17」的起效速度較快，有助盡早控制病情。有醫生提醒患者，除了使用療效顯著藥物，治療依從性及控制體重，對穩定病情亦是非常重要。 銀屑病屬於慢性皮膚炎症，患者皮膚的新陳代謝速度加快，皮膚出現紅疹及不停有皮屑跌落，影響外觀之餘，更損害身心狀況。皮膚科專科醫生陳湧指出，銀屑病為自身免疫系統疾病，除了皮膚，同時會影響其他器官，包括關節及眼睛，長遠更會增加患上糖尿病及高血壓風險，對健康帶來重大風險。

生物製劑 抑制發炎因子 正因如此，銀屑病患者盡早接受治療尤為重要。然而，過去針對病情的治療方法療效有限。舉例，病情輕微患者或會使用到如類固醇等外用藥物，惟不能持續使用高強度藥膏；病情相對嚴重患者則可能用抑制免疫系統的藥物，陳醫生對此表示，類似藥物等同無差別地壓制免疫系統，有機會影響肝、腎功能及抵抗力，未必是最理想的治療選項。 隨著生物製劑出現，這種治療限制逐漸被打破。陳醫生說，生物製劑能夠針對性地抑制發炎因子，及療效較佳，影響身體其他器官的風險亦較低，安全性因而較好，大約八成患者接受注射後，病徵有著九成以上改善。

起效速度 為患者考慮點 治療銀屑病的生物製劑包括抗腫瘤壞死因子、白細胞介素抑制劑17（IL-17）以及23（IL-23）。陳醫生指出，抗腫瘤壞死因子類別的生物製劑未必適合心臟衰竭及神經系統疾病等患者。相對而言，白細胞介素抑制劑則適合病情不一的患者使用，醫生在制訂治療方案時會考慮患者自身病情、共病因素及經濟能力，以選擇最合適藥物。 陳醫生指，曾有一名男士在感染新冠肺炎後，銀屑病病情反彈，皮膚在短時間內長滿紅疹及感到痕癢，對方希望能夠使用療效迅速的藥物控制徵狀。主診醫生評估其病情，為他處方起效較快的白細介素抑制劑17生物製劑，務求盡早抑制炎症，最終病情在數星期得以控制。

陳醫生解釋，白細介素抑制劑17的起效速度相對較快，用藥後一個月左右已可有不錯療效，相對適合希望及早改善外觀及徵狀的患者。但他提醒患者，應依從醫生指示定時用藥︰「如果突然停藥，預期病徵會再次浮現，即使再次投入治療，未必容易達至停藥的療效。」 此外，陳醫生又建議銀屑病患者控制體重，因肥胖或會釋放出更多發炎因子，使病情更難控制。 陳醫生提醒患者，治療銀屑病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。