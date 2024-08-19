健康解碼｜關節退化：剪腳甲 上巴士有困難？ 人工關節配合術後護理 重拾行動自由

關節痛影響日常生活，嚴重者可能「一步一腳痛」，或須接受關節置換手術改善情況，無奈部分患者因擔憂手術後的康復情況而對治療卻步。聖保祿醫院骨科專科余敬行醫生指出，現今的關節置換手術技術已經發展成熟，術後更有全面的護理支援，可加快康復速度，亦有方法減低傷口疤痕對外觀的影響，建議患者及早治療，盡早重拾活動自由，切勿諱疾忌醫。 關節置換手術在本港相當常見，余醫生指出，單是公立醫院每年便有約5,000宗相關手術個案，而置換手術的目的，是把受損或退化的關節換成人工膝關節，回復關節功能，幫助患者重拾活動能力。關節置換手術包括髖關節置換、膝關節置換、肩關節置換等，其中髖關節置換及膝關節置換較常見，主要由退化所致，而退化性關節炎、風濕性關節炎等都有機會導致關節軟骨逐漸磨損。

症狀無法透過藥物紓緩 應考慮接受手術 「髖關節一旦退化，患者有機會在剪腳甲、坐矮凳時出現困難，上巴士舉高腳、踏上梯級同樣也感到寸步難行。膝關節患者常感到關節疼痛、行路乏力、甚至有想跪下去的感覺等，嚴重者甚至有明顯關節變形。」余醫生表示，當關節退化或嚴重受損，令關節喪失功能、引發劇烈疼痛和活動受限，並無法再透過物理治療及藥物治療紓緩症狀，醫生便會建議患者接受關節置換手術。 部分患者或會對置換關節手術後的康復情況有所憂慮，不過余醫生指出，部分人士可在手術當天，在輔助下離開病床，第二天可以使用輔助步行工具步行，一般來說，患者可於手術後2至3天出院，整體可在3至6個月內恢復正常活動。

醫生建議術後多方護理 加快康復 「手術後，患者要注意傷口護理，保持清潔以預防感染，而受植入的人工關節所限，手術疤痕較長，如膝關節置換，傷口位於關節前面，會留下約10至15厘米長的手術切口；由於疤痕位於活動關節之上，有機會因為經常郁動而造成疤痕增厚的情況，患者如有需要，可於術後2至3星期開始使用淡化疤痕產品，研究顯示矽膠凝膠可有助改善疤痕增厚及淡疤的功效，市面上有不同牌子的除疤矽膠凝膠產品，市民可自行比較其成分從而選擇合適的。 此外，患者亦可定期按摩傷口，預防疤痕增厚。」

余醫生補充，術後復健運動亦非常重要，提醒患者應定期接受物理治療和復健運動，才能有效訓練關節並恢復靈活性；此外亦要配合肌力訓練，鍛煉關節周圍肌肉，增強支撐力減輕關節負擔；至於平衡及步態訓練方面同樣重要，可協助改善步行及日常活動能力。余醫生亦建議患者於手術後保持良好生活習慣，定期覆診以監測人工關節的狀況，更要維持理想體重，有助減輕關節負擔，並且儘量避免過度高強度活動，減低人工關節受損風險，延緩關節退化。余醫生最後提醒，治療關節不適及手術後護理各有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

聖保祿醫院骨科專科余敬行醫生