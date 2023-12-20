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健康解碼
2023-12-20 07:30:00
日報

健康解碼｜額頭出紅疹 或是生蛇徵兆？ 生蛇年輕化 接種疫苗預防中招

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健康解碼｜額頭出紅疹 或是生蛇徵兆？ 生蛇年輕化 接種疫苗預防中招

健康解碼｜額頭出紅疹 或是生蛇徵兆？ 生蛇年輕化 接種疫苗預防中招

額頭長出紅疹，不少人或會誤以為是皮膚敏感，卻沒想過有可能是生蛇的徵兆，稍一不慎甚至會演變為「生蛇入眼」，引致視力受損。生蛇在香港甚為普遍，每三人就有一人有機會生蛇，且有患上「帶狀疱疹後遺神經痛」的風險，長期飽受如電擊和刀插般的劇痛折磨。 接種新一代帶狀疱疹疫苗（蛇針）有助預防生蛇及後遺神經痛，保障生活質素。

五十多歲的陳女士（化名）在廿多年前懷孕產女後曾經生蛇，當時病情受控，唯最近她發現右邊的額頭有點刺痛和脫皮，約兩天後長出紅疹。自問沒有皮膚敏感病史的她，感到疑惑而求醫，才發現她再度生蛇。一天後「蛇蹤」已沿着臉部蔓延至三叉神經線，並迅速擴散至右眼眼皮，面臨視力受創的風險。幸好她在病發後黃金72小時內及時服用醫生處方的抗病毒特效藥，才得以避免「生蛇上眼」，並在約一星期後康復。

 

如何分辨生蛇與皮膚敏感

港怡醫院梁卓瑤醫生解釋，生蛇不但會復發，更有年輕化趨勢，臨床所見不乏三十多歲已發病的個案，這有可能與壓力削弱身體免疫力有關。生蛇原自「水痘帶狀疱疹病毒」（VZV），只要曾經出過水痘，病毒就會潛伏在體內的神經線，待年紀漸長或免疫力轉差時，病毒便會活躍起來。

患者在生蛇初期可能會感到刺痛、灼熱或痕癢，情況有機會於身體任何一個位置發生。「生蛇的紅疹，可能在出現刺痛感數日後，才在其中一邊身體、沿着神經線爆發。然而，皮膚敏感的紅疹，則是一感到痕癢就會出現，而且紅疹位置較分散。」梁醫生分析生蛇出疹與皮膚敏感的分別，以便病人提高警覺，及早求醫。

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後遺神經痛   困擾逾年

萬一延誤診治，紅疹壞死後會形成帶狀水泡，約需一至兩星期才退散。更危險的是，即使已復原，由於神經線經已受損，約三成生蛇患者在復原後會出現「疱疹後遺神經痛」（PHN），身體仍會感到如刀插或電擊般的劇痛，令生活大受困擾。

七十歲的袁婆婆（化名），早前左邊肚皮生蛇，可是她錯過了服用抗病毒特效藥的最佳時機，因此康復後出現「帶狀疱疹後遺神經痛」。她為此而持續求醫逾一年，無奈止痛藥只能減輕部分痛楚，至今仍然痛至經常失眠，嚴重影響生活質素。

梁醫生說，五十歲以上和長者是生蛇高危族群，而確診新冠肺炎者，生蛇風險亦較一般人高出15%至20%。此外，長期病如糖尿病、心臟病、愛滋病以及較低免疫力，也是生蛇的高危因素。

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呼籲「蛇針」納入疫苗資助計劃

要預防生蛇，除了增強個人免疫力，接種新一代帶狀疱疹疫苗（蛇針）亦有助預防生蛇及患上後遺神經痛。新一代蛇針屬於重組疫苗，需接受兩次注射，長者及19歲或以上免疫力較低者均可接種。研究顯示，接種十年後的疫苗保護率仍接近九成。梁醫生說，希望政府考慮把蛇針納入疫苗資助計劃，以增加高危群組接種的誘因，讓市民受惠。

梁醫生提醒，生蛇有多種預防及治療方案，各有不同成效及副作用，市民如有疑問，應向其主診醫生查詢。

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港怡醫院梁卓瑤醫生

港怡醫院梁卓瑤醫生

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