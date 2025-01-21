健康解碼｜風濕病患者 勿輕視新冠肺炎威脅 盡早接種疫苗補強 減重症及後遺症風險

雖然新冠肺炎疫情結束超過一年，卻不等於病毒已絕跡於社區之中；它的殺傷力看似大減，但對於風濕病患者而言，一旦感染，出現重症及器官衰竭的風險依然甚高，更可導致不同後遺症。醫學界建議，風濕病患者應盡早接種新冠疫苗加強劑，以應對不停變種的新冠病毒株，提升自身保護。

數據顯示，新冠病毒對社區的威脅仍在，甚至因其不斷變種，增加病毒傳播速度。以2023年為例，新冠肺炎引起的嚴重及致命個案比流感更多，即使去年香港經歷較長流感高峰期，新冠肺炎的重症及死亡個案仍然處於高水平。

根據衛生防護中心資料顯示，本港每周持續有新增感染個案，並以JN.1及其後代譜系為主流變異病毒株。同時，污水監測及人類感染個案中也檢測到KP.2及KP.3，兩者均是JN.1的變異後代，毒株相似，免疫逃脫能力高，增加感染機會。而KP.2的傳播率更是JN.1的1.2倍，傳播力驚人。

免疫力異常 感染風險增

說到新冠肺炎的高危群組，除了長者，絕對不能忽略風濕病患者。風濕病科專科蘇晧醫生指出，風濕病患者本身的自身免疫系統已經出現異常，容易患上其他合併症，加上部分患者會因長期使用免疫抑制藥物而令自身免疫能力進一步下降，導致他們感染新冠病毒後出現重症的機會較一般人高。

有研究顯示，與非風濕病患者相比，風濕病患者在感染新冠病毒後，肺部損傷情況會較嚴重，出現腎衰竭、靜脈血管栓塞的風險亦較高，以致住院、入住深切治療病房，甚或使用呼吸機的機會大增。蘇醫生補充，風濕病患者感染新冠病毒後，亦會較容易出現後遺症，包括疲勞、肌肉痛、注意力下降及肌肉無力等，導致生活質素大減。

有見及此，蘇醫生建議高危群組包括風濕病患者，因應自身情況接種新冠疫苗加強劑，藉此減低住院、重症及死亡風險，跟預防流感一樣，主動出擊預防新冠肺炎。

高危群組 免費接種疫苗

根據政府建議，高危群組包括年屆50歲或以上包括居於院舍長者、18至49歲有長期病患成年人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員等，無論以往曾接種多少劑數的疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒至少6個月後接種額外一針加強劑以加強保護。

在現有接種計劃下，合資格人士可接種最新的JN.1新冠疫苗，並可選擇到指定私家診所新冠疫苗接種站、醫管局轄下指定普通科門診診所及專科門診診所，或衛生署轄下指定診所及長者健康中心完成接種。

蘇醫生建議風濕病患者，應在病情處於穩定情況下完成接種新冠疫苗加強劑，有疑問時可以諮詢主診醫生意見，商討接種安排。