健康解碼｜30%子宮內膜癌患者有DNA缺陷 可透過免疫治療配合化療提升效果

子宮內膜癌是指發生在子宮內膜的癌症，與子宮頸癌不同，社會對子宮內膜癌的認識依然模糊。臨床腫瘤科專科醫生指出，近年醫學界對子宮內膜癌的認識慢慢增多，當中約30%的患者更具有DNA錯配修復缺陷（簡稱dMMR）情況，可透過針對性的藥物，例如免疫治療配合化療，提升治療效果。 臨床腫瘤科專科陳方婷醫生表示，子宮內膜癌的風險因素主要包括年齡，例如多發於60歲以上的女性；若有直系親屬的癌症病史，風險也會有所增加；此外，曾接受過荷爾蒙治療、肥胖或內分泌失調的女性也需特別注意。病徵方面，主要包括經血異常，對於未停經的女性來說，突然出現的經血可能會被誤認為是經期的一部分，因此較難發現；至於更年期後的女性，反而可以於較早期階段發現，及早接受檢查。

宮腔鏡深入檢查 助確診病情 「子宮內膜癌的篩查較子宮頸檢查有較多的挑戰，由於常規婦科檢查無法深入到子宮內膜，為了確定流血的原因，醫生會先進行陰道和子宮頸的檢查，排除相關位置的問題。如果子宮頸檢查結果正常，接下來會使用小管抽取子宮內膜細胞。對於需要更詳細檢查的患者，可能需要全身麻醉並使用宮腔鏡作進一步檢查，才能確診病情。」 一旦確診，醫生可根據腫瘤細胞涉及的範圍而考慮手術或藥物治療。陳方婷醫生表示，手術通常涉及切除子宮及周圍的淋巴結，而傳統的藥物治療主要以化療為主，化療可用於控制癌症的進一步擴散。近年來，基因檢查的重要性逐漸受到重視，主要由於當中有約三成的個案與錯配修復基因缺陷（dMMR）有關，目前亦已有藥物可針對dMMR而作出治療。

陳方婷醫生解釋，錯配修復基因（MMR）機制在維持DNA穩定性方面扮演著重要角色。如果該機制出現缺陷，則可能增加癌症的風險並促進腫瘤生長。研究顯示，具有dMMR的腫瘤通常會過度表達PD-1免疫受體及其配體（PD-L1和PD-L2）。因此，使用抗PD-1的免疫治療可在治療中產生良好效果，再配合化療則可產生免疫調節及協同效應，提升治療效果。 免疫治療 化療可產生協同效應 提升療效 「免疫治療和化療的結合之所以有協同效應，是因為化療的作用是打散腫瘤，讓癌細胞裡的某些表達被身體的免疫系統所識別，即提高身體免疫系統激活的成效，促使免疫系統更有效地識別並攻擊癌細胞。免疫治療和化療的聯合使用能顯著提高治療的成功率，而副作用則並未顯著增加。免疫治療可能導致輕微的疲累感，亦有可能增加腸炎、肺炎和肝炎發生，但患者可透過緊密監察，降低風險。」

現時免疫治療配合化療的方案已為晚期子宮內膜癌的一線治療，陳方婷醫生認為早期的患者可自行考慮是否需要接受基因測試了解自己是否帶有dMMR問題；至於晚期的患者，則強烈建議進行基因測試，以便必要時可選用合適的藥物提升治療效果。陳方婷醫生亦提醒，子宮內膜癌有不同的治療方案可供選擇，不同治療的成效及副作用亦會因人而異，患者如有任何疑問，應向主診醫生查詢。