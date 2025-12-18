健康解碼｜MET基因突變肺癌 罕見 預後差 一線標靶藥物延長存活期 逆轉治療困局

標靶藥物在癌症治療上扮演重要角色，隨著多年發展，很多罕見基因突變的面孔逐漸被識破，以導致肺癌的MET基因突變為例，雖然僅佔病例的3%，但亦已有針對性的標靶藥物能夠用於一線治療，研究指患者用藥後整體存活期可延長兩年，副作用亦比傳統化療少，為這班「少眾病人」開闢新的治療路向。 九十一歲的張伯伯（化名）本身患有高血壓及高血脂，最初因咳血而求診，經診斷證實為第四期肺腺癌，伴隨肺積水及雙側肺部轉移。主診醫生為他安排次世代基因定序檢查，以了解癌細胞是否帶有基因突變，結果檢測出相對罕見的「間質上皮轉化酪胺酸激酶受體外顯子14跳躍變異」（MET exon 14 skipping）。他得悉檢測報告後，擔心病情難以治療。不過，相比起多年前，這種「用藥難」的情況已經大有改善。

基因檢測助找出治療選項 基因突變與癌症的發生是息息相關，以肺癌為例，根據香港癌症資料統計中心數據，約一半非小細胞肺癌個案診斷時為第四期，逾五成患者帶有基因突變。臨床腫瘤科專科岑翠瑜醫生指出，導致非小細胞肺癌的基因突變約有十多種，常見包括EGFR及KRAS，個案中張伯伯帶有的MET則佔病例3%，它會導致MET蛋白出現異常表現，令癌細胞過度生長及擴散，患者的病程進展迅速並且容易轉移。 正因基因突變在肺癌個案中越趨普遍，岑醫生指患者在確診後會隨即被安排接受基因檢查，以了解癌細胞中帶有哪些突變基因，從而制訂相應個人化治療方案。舉例說，近年常應用的次世代基因定序（NGS）就能在短時間內檢查數百個基因，一旦發現基因突變，則可使用對應的標靶藥物，為治療提供清晰路向。

一線標靶治療延長存活期 岑醫生坦言，以往像MET這類罕見的基因突變，只能依靠化療應對，成效不太顯著，隨著藥物技術進步，如今已有針對性藥物上場迎戰。她引述研究指，帶有MET基因突變的晚期非小細胞肺癌患者使用一線標靶治療後，整體存活期可延長24個月、無惡化存活期則約12個月。由於標靶治療能夠直接抑制癌症的致癌訊號，比起傳統化療無差別地殺死細胞，標靶藥物的副作用較少，一些不良反應亦可透過監察及輔助藥物處理。 至於上述的張伯伯，在確診後開始使用標靶藥物MET抑制劑，用藥後雖然有腳部水腫問題，幸使用利尿劑及調整標靶藥物劑量後，情況得以改善，癌指數亦下降超過一半，主腫瘤明顯縮小。岑醫生認為，雖然患者年紀較大，但只要透過精準診斷及適當治療，病情亦可以受控。

最後，岑翠瑜醫生提醒，肺癌的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

臨床腫瘤科專科岑翠瑜醫生