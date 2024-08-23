健康解碼｜RSV感染可致重症 長期病患及長者須提防 聖雅各福群會提供優惠 鼓勵長者接種

患上慢性疾病的長者，免疫力相對較差，感染呼吸道合胞病毒（RSV）的風險也隨之增加，一旦染病，更可能令他們原本的病情加劇，增加重症及入院風險。要抵禦病毒入侵，現時就有疫苗可供接種，加強長者的防禦力。而最近有社福機構為有經濟困難的長者提供疫苗優惠，透過公立醫院轉介，並經診斷身體狀況適合接受注射，便可以優惠價錢接種。 聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師林奕希指出，六十歲以上長者，特別是長期病患者，包括慢阻肺病、哮喘、糖尿病及心臟病人士，感染RSV病毒風險相對較高，症狀亦比普通人嚴重。一般而言，成年人感染病毒後會有類似感冒病徵，由於年老長者的免疫系統相對較弱，或出現氣促及呼吸困難，甚至可能需要入院治療。

指引建議 接種RSV佐劑疫苗 預防重症及入院 令人擔心的是，感染RSV病毒可能加重長者原有病患之病情，以哮喘及慢阻肺病為例，感染有機會引起急性發作，進一步加重已經受損的肺部負擔；患者亦能出現發燒或氣喘，併發更嚴重的哮喘症狀。此外，RSV可導致肺炎及支氣管炎，後者是被感染長者中另一個常見的併發症。 一旦感染RSV病毒，暫時沒有特效藥可作治療，只可透過藥物控制發燒及疼痛以緩解症狀。至於患有哮喘或慢阻肺病的長者，就要確保按照處方使用藥物以減輕呼吸困難。要有效抵抗病毒感染，國際指引建議患者可接種RSV佐劑疫苗，加強自身保護。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師林奕希根據研究指出，RSV佐劑疫苗能保護六十歲及以上人士，抵抗病毒所引致的下呼吸道疾病逾8成，並能保護患有至少一種長期疾病（慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及腎病）之人士出現下呼吸道疾病逾9成。 經公立醫院轉介 享接種優惠 究竟哪類人士應該盡早接種RSV疫苗呢？藥劑師引述「全球哮喘防治創議」（GINA）、「全球慢性阻塞性肺病倡議組織」（GOLD）及「美國疾病防控中心」（CDC）指引，建議年滿六十歲或以上長者，尤其患有哮喘及慢阻肺病等共病人士接種；此外，患有慢性心臟或肺部疾病長者、免疫力低下，以及居住於安老院或長期護理設施之長者，亦應盡早接種RSV疫苗。

為協助有經濟困難之長者盡早接種RSV疫苗，聖雅各福群會惠澤社區藥房最近設立RSV佐劑疫苗優惠計劃，適合正在公立醫院接受治療或覆診之患者申請。年屆六十歲或以上人士，經公立醫院的醫生診斷為適合接種RSV疫苗者，可帶同院方發出的處方或轉介信，致電或WhatsApp聯絡惠澤社區藥房，以確認詳情及預留疫苗。之後，相關人士可帶同有效香港身份證及公立醫院發出之文件到惠澤社區藥房，以優惠價錢接種疫苗。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師林奕希