健康解碼｜RSV慢阻肺病 哮喘 多重夾擊 高危人士接種RSV疫苗 免呼吸道遭殃

在香港，呼吸道合胞病毒（RSV）感染個案可謂「全年無休」，長者以及患有慢性阻塞性肺病（COPD）及哮喘人士，一旦感染，出現重症及入院風險也會較高。以往，市民只能藉著保持個人及環境衛生去預防這種病毒，現時則有新型疫苗能夠減低感染後出現下呼吸道疾病的風險，醫生建議高危人士盡早接種，以免加劇原有病情。 患有慢阻肺病多年的張婆婆（化名）病情穩定，較少出現急性發作，怎料今年初感到呼吸不暢順，更發出喘鳴聲音，家人擔心之下將她送院診治，其後更要使用到正氣壓呼吸機協助呼吸，但情況始終沒有好轉。主診醫生評估其臨床徵狀，決定安排她接受病毒測試，發現她原來感染了RSV病毒，亦因此解釋到其病情為何比一般患者嚴重，最終需要留醫三星期，才能康復出院。

感染或致急性發作 RSV是一種可引致呼吸道疾病的單鏈核糖核酸病毒，過去我們以為只有小朋友才是感染RSV病毒的高危群組，其實長者、患有慢阻肺病及哮喘人士更要特別小心。呼吸系統科專科醫生譚子雋指出，感染RSV病毒的初期病徵或與感冒相似，例如鼻塞及流鼻涕等，患者或不以為然，惟很快會有波及上、中呼吸道風險，引起氣管收窄及急性病發︰「這班患者的入院比率較高，住院時間亦會較長，治療會變得相對複雜。」 事實上，對於長者及有持續健康問題的人來說，RSV或導致肺炎，或引起支氣管炎，即肺部小氣道發炎，亦是感染RSV的長者中另一個常見併發症。有時，RSV也可能加重心臟衰竭病情。

疫苗減低重症機會 然而，現時並沒有針對RSV的特效藥物，一旦慢阻肺病或哮喘人士不幸感染病毒，該如何應對呢？譚醫生認為，首要是去求醫，透過藥物控制發燒及疼痛，補充足夠水分以防止脫水。其次是如果患者獲處方一些包含類固醇及抗生素的應急藥物（rescue pack），可在必要時使用。若然出現急性病發徵狀，亦要按平日習慣用藥，避免原有病情惡化。 要減低RSV對自身影響，譚醫生指最有效方法是接種疫苗，特別是年滿60歲以上長者，以及患有慢阻肺病及哮喘等人士。有研究就指出，接種RSV疫苗能減低患有至少一種合併症人士在感染RSV後出現下呼吸道疾病的風險達94.6%；並可減低60歲以上人士感染後出現下呼吸道疾病機會達82.6%。他補充，接種後即使感染RSV也能避免出現急症發作、重症及入院風險。

譚醫生建議，上述提及的高危人士可諮詢主診醫生意見，按自身病情及經濟狀況安排接種，以應付RSV病毒爆發高峰期。