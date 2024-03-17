克隆氏症致腸炎兼增患癌風險　併發症多手尾長需小心處理

持續腹痛、肚瀉、體重下降，甚至食慾不振？除了常見的腸胃炎外，克隆氏症的症狀亦十分相似，想知道此症的症狀、併發症、成因及治療方法等？Bowtie 醫療資訊團隊為你於下文詳細解釋！

克隆氏症是甚麼？

克隆氏症 (Crohn’s Disease) 屬於炎症性腸病的一種，即腸道無明顯原因下慢性發炎和潰瘍，據研究顯示，本港每 10 萬人中約有 1 至 2 人發病，其中以男性患者居多，發病年齡一般介乎20至40歲。

症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒，以及消化道以外的器官，例如眼睛、皮膚和關節等發炎。若延誤治療或診斷，患者有機會出現屙血、肛漏、穿腸、腸塞及腹膜炎等併發症，嚴重者甚至可致命。