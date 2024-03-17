克隆氏症致腸炎兼增患癌風險　併發症多手尾長需小心處理

持續腹痛、肚瀉、體重下降，甚至食慾不振？除了常見的腸胃炎外，克隆氏症的症狀亦十分相似，想知道此症的症狀、併發症、成因及治療方法等？Bowtie 醫療資訊團隊為你於下文詳細解釋！
克隆氏症是甚麼？
克隆氏症 (Crohn’s Disease) 屬於炎症性腸病的一種，即腸道無明顯原因下慢性發炎和潰瘍，據研究顯示，本港每 10 萬人中約有 1 至 2 人發病，其中以男性患者居多，發病年齡一般介乎20至40歲。
症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒，以及消化道以外的器官，例如眼睛、皮膚和關節等發炎。若延誤治療或診斷，患者有機會出現屙血、肛漏、穿腸、腸塞及腹膜炎等併發症，嚴重者甚至可致命。
克隆氏症的成因
克隆氏症的成因至今依然未明，過去曾有數據顯示此症與遺傳基因有關，但未有進一步的研究能佐證克隆氏症由遺傳引起。
另外，特定基因的變異或會增加患上克隆氏症的風險，例如：ATG16L1，IL23R，IRGM 和 NOD2 基因；而免疫力系統失調亦有機會導致腸道出現炎症及克隆氏症。
哪些群組較容易患上克隆氏症？
克隆氏症的高風險群組人士包括：
- 男性
- 20至30 歲人士
- 家庭中有人患上克隆氏症
- 工業化地區比較常見，例如：北美洲、西歐、亞洲和南美洲
- 吸煙
- 曾接受盲腸切除手術
- 壓力，包括工作、生活壓力或失眠等
- 不良飲食習慣，例如進食過量高脂肪、高糖分、高熱量或油炸食物、缺乏蔬果等膳食纖維和維生素
克隆氏症的症狀
克隆氏症會影響腸道不同的部分，包括小腸、大腸等，而患者出現的症狀嚴重程度不一，有些來得突然，而有些甚至於短期內亦不會出現任何症狀，常見包括：
- 腹瀉
- 發燒
- 疲倦
- 腹痛或絞痛
- 大便帶血
- 口腔潰瘍
- 食慾不振
- 體重下降
- 肛門或周邊部位疼痛
另外，克隆氏症患者在消化道以外亦可能會出現以下的症狀：
- 皮膚、眼睛、關節等部位發炎
- 肝臟或膽管發炎
- 腎結石
- 缺鐵性貧血
- 孩童發育遲緩
克隆氏症的併發症
克隆氏症患者可能會出現以下併發症，包括：
- 腸道阻塞：克隆氏症會影響腸道內壁的厚度，部分腸道會結疤並變得狹窄，阻礙消化物的蠕動
- 潰瘍：腸道慢性發炎會導致消化道（包括口腔和肛門）以及生殖器官（會陰）出現潰瘍
- 腸廔管：若瘻管在腹腔內形成，會導致感染和膿液聚集，若延誤治療，可能會致命
- 肛裂：肛裂可能會導致感染、排便疼痛或形成肛門瘻管
- 營養不良：克隆氏症的症狀會導致患者食慾不振，慢性發炎亦會令身體難以攝取食物中的營養
- 腸癌：克隆氏症會增加患癌的風險
- 皮膚問題：克隆氏症患者常有化膿性汗腺炎，包括在腋下、腹股溝、乳房、肛門附近或生殖器官附近出現結節或膿瘡等
- 血栓：在動脈及靜脈形成血栓
克隆氏症的診斷
透過臨床檢查及詳細詢問病情，醫生可以分辨出克隆氏症及其他腸道炎症，其他多種診斷方式亦可以協助診斷克隆氏症，包括：
- 抽血測試（檢驗貧血、發炎指數及肝功能等）
- 抽組織化驗
- 超聲波
- X光
- 電腦掃描
- 腸道內窺鏡檢查
如何治療克隆氏症？
克隆氏症難以治癒或「斷尾」，醫生會根據患者的病情及症狀決定治療方法，藥物及非藥物療法包括：
藥物治療
- 皮質類固醇：一般用於短期消炎作用
- 消炎藥：5-ASA 局部消炎藥
- 抑壓免疫系統藥物：硫唑嘌呤 (Azathioprine)
- 生物製劑：減輕腸道黏膜發炎。常用的生物製劑包括抗腫瘤壞死因子 (Anti-Tumor Necrosis Factor, anti-TNF)、α4β7 整合蛋白抑制劑 (Anti-Integrin α4β7) 和白細胞介素12/23抑制劑 (Anti-Interleukin 12/23, Anti-IL-12/23)
- 抗生素：減輕克隆氏症的併發症
- 止瀉藥物、止痛藥：紓緩症狀
手術治療
- 如患者出現併發症，醫生或會建議以手術治療腸道穿孔、瘻管、狹窄和阻塞等問題
飲食
- 進食容易消化、低纖維食物，有助減低腸道蠕動，以免腸道阻塞
- 飲用配方營養奶作流質飲食
- 服用皮質類固醇時，低鹽飲食有助減低水腫
- 低脂肪飲食以及無乳糖飲食，有助舒緩症狀
克隆氏症患者的平均壽命如何？死亡率高嗎？
克隆氏症並非致命的疾病，但它的併發症卻會令死亡率增加。研究顯示克隆氏症患者的平均壽命比正常人短，女性患者會少6.6至8.1年，男性患者則比正常人少5至6.1年。
克隆氏症能夠治癒嗎？
目前醫學界尚未有治癒克隆氏症的方法，患者須長期透過藥物控制病情，包括服用 5-ASA 局部消炎藥、類固醇或可抑壓免疫系統的硫唑嘌呤 (Azathioprine)，並定期作出調整。有研究更顯示注射生物製劑有助紓緩克隆氏症帶來的不適感，亦有效減低患癌的風險。
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