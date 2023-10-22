甲狀腺癌致無法說話及進食　雙標靶藥物治療助縮小腫瘤兼不用再插管

「有位70多歲的男士，來到診間時，頸部有顆非常大的腫瘤，位於頸部中央，大約7、8厘米，已侵犯氣管、壓迫食道，讓病人無法說話、無法進食，呼吸也比較喘」，高雄長庚醫院血液腫瘤科副教授陳彥豪醫師表示。 因為不適合開刀，所以在確定診斷為甲狀腺癌，基因檢測顯示有BRAF基因突變後，跟病人討論並決定使用針對BRAF基因突變的標靶藥物。 女性發病率較男性為高 經過雙標靶藥物的合併治療，大約3個月後，電腦斷層檢查顯示治療成效很好，腫瘤明顯縮小，病人不再需要再插管，而且原本已經無法吞嚥，需要仰賴鼻胃管灌食的病人，漸漸能夠從嘴巴進食。目前疾病控制穩定，持續使用雙標靶藥物治療。

甲狀腺癌是內分泌系統常見的癌症，陳彥豪醫師表示一般來說女性發病率較男性為高，可能的危險因子包括放射線暴露、家族病史等。 甲狀腺癌是長得比較慢的癌症，早期通常沒有明顯症狀。但隨著腫瘤慢慢變大之後，病人可能出現頸部腫塊、頸部疼痛，若影響到食道會出現吞嚥困難，而影響到喉返神經會出現聲音沙啞，或影響到氣管會造成呼吸困難。 如果發現相關症狀，醫師會先做身體檢查，從外觀評估並進行觸診，接着會安排甲狀腺超音波檢查，如果在甲狀腺超音波檢查中有發現結節、腫瘤等病灶，可能會進行細針穿刺，取出少量細胞進行細胞學檢查，必要時也會使用粗針切片，交由病理科醫師做病理分析。