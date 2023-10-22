甲狀腺癌致無法說話及進食　雙標靶藥物治療助縮小腫瘤兼不用再插管

「有位70多歲的男士，來到診間時，頸部有顆非常大的腫瘤，位於頸部中央，大約7、8厘米，已侵犯氣管、壓迫食道，讓病人無法說話、無法進食，呼吸也比較喘」，高雄長庚醫院血液腫瘤科副教授陳彥豪醫師表示。
因為不適合開刀，所以在確定診斷為甲狀腺癌，基因檢測顯示有BRAF基因突變後，跟病人討論並決定使用針對BRAF基因突變的標靶藥物。
女性發病率較男性為高
經過雙標靶藥物的合併治療，大約3個月後，電腦斷層檢查顯示治療成效很好，腫瘤明顯縮小，病人不再需要再插管，而且原本已經無法吞嚥，需要仰賴鼻胃管灌食的病人，漸漸能夠從嘴巴進食。目前疾病控制穩定，持續使用雙標靶藥物治療。
甲狀腺癌是內分泌系統常見的癌症，陳彥豪醫師表示一般來說女性發病率較男性為高，可能的危險因子包括放射線暴露、家族病史等。
甲狀腺癌是長得比較慢的癌症，早期通常沒有明顯症狀。但隨著腫瘤慢慢變大之後，病人可能出現頸部腫塊、頸部疼痛，若影響到食道會出現吞嚥困難，而影響到喉返神經會出現聲音沙啞，或影響到氣管會造成呼吸困難。
如果發現相關症狀，醫師會先做身體檢查，從外觀評估並進行觸診，接着會安排甲狀腺超音波檢查，如果在甲狀腺超音波檢查中有發現結節、腫瘤等病灶，可能會進行細針穿刺，取出少量細胞進行細胞學檢查，必要時也會使用粗針切片，交由病理科醫師做病理分析。
可採用手術合併放射碘治療
根據細胞型態，較常見的甲狀腺癌大概可以分成乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌等。在台灣大部分的甲狀腺癌症是乳突癌，其他的濾泡癌、髓質癌、未分化癌加起來大概佔一成至兩成左右。
陳彥豪醫師表示，針對能夠使用手術切除的甲狀腺癌，可採用手術合併放射碘治療（I-131）。針對有轉移且對放射碘治療有抗性的甲狀腺癌時，則必須考慮進行全身系統性治療。
使用第一線標靶藥物治療局部復發或轉移性甲狀腺癌，能夠顯著延長疾病無惡化存活期。但是病人容易出現一些副作用需要密切觀察，例如疲倦、噁心、嘔吐、拉肚子、高血壓、蛋白尿等。
部分病人對標靶藥物的反應很好，但副作用的衝擊卻較為嚴重，且隨著使用時間拉長，病人可能會因為副作用持續時間更長更嚴重而必須停藥。
針對基因突變已有相應標靶藥物
當第一線標靶藥物治療因故中斷時，可以考慮做基因檢測。陳彥豪醫師說，針對BRAF、RET、NTRK等基因突變，目前已有相對應的標靶藥物能夠治療。如果病人沒有辦法接受第一線標靶治療，便可接續使用其他標靶藥物來控制疾病。
由於每個病人的狀況不同，做基因檢測的時間點也會不太一樣。陳彥豪醫師表示，有些病人可能在一開始診斷時就會做基因檢測，有些病人可能會在現狀藥物治療失敗後才會去做檢測。
接受甲狀腺癌治療後，很多病人需要定期服用甲狀腺素。而因為甲狀腺素的吸收容易受到其他食物或藥物影響，所以會建議病友在早上空腹時服藥，經過1個小時後再吃東西或服用其他藥物。除了按時服藥之外，也必須定期回診追蹤檢查以評估疾病控制的狀況。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：晚期甲狀腺癌，氣管、食道都遭殃！標靶藥物治療解析，專科醫師圖文懶人包】