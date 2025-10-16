研究指RSV比流感更致命 醫學界籲高危群組及早接種疫苗

呼吸道合胞病毒（RSV）症狀與流感相似，容易混淆，對長者和慢性病患者帶來更高死亡風險。香港大學一項研究顯示，RSV住院患者的院內死亡率約為流感的兩倍。醫學界聯合建議將RSV納入常規監測，並呼籲50歲以上高危群組盡快接種預防疫苗，降低重症風險。 根據衞生署最新數據，自今年6月上旬起，本地RSV個案持續上升。第23週僅55宗，至第39週（9月下旬）激增至228宗，短短16週升幅達314.5%。與去年同期相比，累計個案更上升44.7%。RSV為單鏈核糖核酸病毒，主要經飛沫、分泌物及受污染物件傳播，全年均可感染。

香港感染及傳染病醫學會名譽司庫、感染及傳染病科專科徐詩駿醫生表示，每名感染者平均可傳播給約3人，傳染性極強。RSV常見症狀包括流鼻水、咳嗽、頭痛，與普通流感無異，容易被混淆及忽略。目前無針對RSV的特效藥，只能對症治療。對高危群組，如長者和慢性病患者，感染後易引發肺炎、鼻竇炎、中耳炎等併發症，嚴重者出現呼吸困難或心臟問題，需住院或氧氣治療。 RSV患者共病多 死亡率高 港大研究團隊利用2016至2023年公立醫院數據進行分析，當中涉及44,771名成人患者。RSV組（3,565人）患者年齡較高、男性比例多，共病指數更高。常見共病：糖尿病28.2%、心血管疾病45.4%、慢性呼吸道疾病23.1%、慢性腎病66.9%，均高於流感組。

腎病科專科葉逸軒教授指出，針對RSV住院患者的風險的分析結果，患有末期腎病並需接受透析者的院內死亡或嚴重併發症風險上升3至5倍；慢性呼吸道疾病患者上升約3倍；心血管疾病患者則上升約2倍；院內死亡率亦顯著較高，約為流感患者的2倍。此外，高齡亦是高風險因素之一，年齡每增加一歲，院內死亡或嚴重併發症風險也會隨之上升。葉教授補充，研究亦發現在流感住院患者中，已接種流感疫苗者的院內死亡、嚴重呼吸衰竭及繼發性細菌性肺炎風險，均較未接種者顯著降低，顯示流感疫苗具有效保護作用。

建議將RSV納入恆常監測 環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生指出，澳洲、南韓等地已把RSV納入法定通報疾病，有助促進病例數據收集及公共衞生決策。然而，本港現行RSV監測覆蓋率有限，大部分的感染個案未獲檢測，導致實際病例被低估。黃醫生建議，應將RSV納入現有呼吸道疾病監測框架，並針對高危群組，包括慢性呼吸道疾病、心血管疾病、糖尿病、腎病及免疫缺陷人士，實施目標性監測，同時提升前線醫護對RSV檢測的警覺性與認知水平。此外，建議可採用PCR作為標準檢測工具，以減少假陰性結果，提升診斷準確度。

預防方面，衞生防護中心建議75歲以上或院舍長者接種RSV疫苗。美國CDC推薦50歲以上高危人士及75歲以上長者，在病毒季節前接種一劑，可與流感疫苗同日。全球哮喘防治創議亦建議60歲以上哮喘患者接種。徐詩駿醫生、葉逸軒教授、黃至生醫生最後提醒，如市民對RSV預防或疫苗接種等有任何疑問，應向主診醫生查詢，以獲取專業建議。