硬皮症｜女性發病率約為男性4倍　初期症狀及護理須知詳解

硬皮症是一種非常罕見的自體免疫系統疾病，病情嚴重者的日常生活會大受影響，更可能致命。Bowtie醫療資訊團隊為你詳述硬皮症的診斷、治療方法及日常護理須知，更附有照片講述硬皮症的症狀。

甚麼是硬皮症？如何引起？

硬皮症（英文︰scleroderma）屬於自體免疫疾病，分為只限皮膚症狀而不會影響其他器官的局部性（localized）及影響內在器官的系統性（systemic）硬皮症。

局部性硬皮症主要特徵是結締組織過度增生而沉積在皮膚及血管，造成皮膚緊繃、硬化及血管內壁細胞異常增生，引發血管疾病。而系統性硬皮症則會發生於身體其他器官，例如肌肉、關節、內臟等。目前硬皮症的病因在醫學界中依然為未明，一般被認為是免疫系統失調、環境因素影響或是基因遺傳。

誰最易患上？何時發病？

女性發病率約為男性4倍，常見發病年齡為30至50歲的女性。另外，以下的因素亦會增加患上硬皮症的風險，包括：

遺傳： 如有硬皮症或其他類風濕性疾病的家族病史，病發率較一般人高

如有硬皮症或其他類風濕性疾病的家族病史，病發率較一般人高 免疫系統失調： 患者血清中可查到特異性自身抗體，如抗Scl-70抗體、抗着絲粒抗體 （anti-centromere antibody）等

患者血清中可查到特異性自身抗體，如抗Scl-70抗體、抗着絲粒抗體 （anti-centromere antibody）等 血管異常： 大多數硬皮症患者均有雷諾氏現象，病理學顯示小動脈和微血管內膜增厚、管腔變窄或閉塞

大多數硬皮症患者均有雷諾氏現象，病理學顯示小動脈和微血管內膜增厚、管腔變窄或閉塞 環境因素觸發：長時間接觸化學物品或某些藥物，如聚氯乙烯，有機溶劑、二氧化矽、噴他佐辛（Pentazocine）等，均可誘發硬皮與內臟纖維化

硬皮症初期症狀（附照片）

硬皮症（Scleroderma）主要特徵是皮膚和結締組織的異常增生和硬化，症狀會因患者的健康狀況而有所不同，也取決於疾病的類型和嚴重程度。以下是一些常見的硬皮症狀：